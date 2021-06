České fotbalisty čeká na úvod Eura klíčový zápas. Tři body by je podle Daridy mohly posunout dál

Nebude to takový kotel, jako když sem do Hampden Parku dorazilo v roce 1937 rekordních 150 tisíc diváků. Možná by jich v pondělí přišlo taky tolik, kdyby to šlo. Vždyť se Skotové vrací na velký fotbalový turnaj po 23 letech.

„Je to poprvé po dlouhé době a taky je to po dlouhé době, co smí fanoušci do Hampden Parku. Strašně se na to těšíme. Snad bude skvělá atmosféra i skvělý výsledek pro nás,“ věří skotský trenér Steve Clarke.

Jenže co je skvělé pro domácí, nemusí být tak skvělé pro český tým. Vždyť jeho fanoušci vzhledem k protikoronavirovým pravidlům na stadion v podstatě nemůžou, a tak výhoda domácího prostředí ještě vzroste.

„Osobně to tak nevnímá. Jsem rád, že zase budou lidi na zápasech, a ať atmosféra je proti týmu, nebo s tím týmem, tak mně to osobně nevadí, jsem rád, že aspoň nějaká atmosféra od lidí na stadionu bude,“ řekl Radiožurnálu český kapitán Vladimír Darida před soubojem, který může být zásadní pro šanci na postup.

„Pokud bychom udělali tři body, tak by nás to mohlo posunout dál. Rozhodně to bude jedno z klíčových utkání této skupiny,“ dodal Darida.

Celý zápas, který začíná v 15 hodin, můžete sledovat v online reportáži serveru iROZHLAS.cz a poslouchat živě na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.