Dali jsme si volný trénink a potkali se s rodinou. Od soboty se připravíme na Němce, říká Sejk

Prohraný úvodní souboj s Anglií stál na mistrovství Evropy české fotbalisty do 21 let i hodně fyzických sil. A tak by se den po zápase dal nazvat odpočinkovějším. V gruzínském Batumi totiž neměli hráči tak tréninkově nabitý program. Batumi (Gruzie) 18:31 23. června 2023

„Začali jsme tradičním dopoledním pozápasovým tréninkem, kdy většina hráčů, která hrála čtvrteční zápas, měla regenerační trénink. Zbytek do toho trochu šlápnul, pak jsme měli oběd a odpoledne bylo trošku volnější. Měli jsme dvě hodiny na to se potkat s rodinou,“ popisuje útočník Václav Sejk.

Hodně regenerační náplně uvítal třeba obránce Robin Hranáč. Proti Anglii odehrál celý zápas. „Je to velký rozdíl oproti české lize, kdy tady je to tak třikrát všechno rychlejší. Hráči hrají Premier League, je skvělý pocit proti nim nastoupit, ale byl to fičák. Zápas byl složitý nejen fyzicky, ale i v komunikaci na hřišti, aby jsme se dobře koordinovali se spoluhráči,“ řekl Hranáč.

Únava není problém

Že by ale únava z prvního duelu tým nějak negativně ovlivnila před nedělním zápasem s Německem si Sejk nemyslí. „Hned po zápase jsme začali regenerací a v sobotu už musíme být všichni nachystaní na předzápasový trénink. Všichni víme, co je pro naše tělo nejdůležitější a v sobotu už budeme všichni v pohodě.“

Už v neděli od 18 hodin se čeští fotbalisté do 21 let představí na mistrovství Evropy proti Německu, které na úvod šampionátu remizovalo 1:1 s Izraelem.