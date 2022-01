Everton má z krize pozvednout Lampard, legendární záložník podepsal smlouvu na dva a půl roku

Novým trenérem fotbalistů Evertonu se stal Frank Lampard. Bývalý záložník Chelsea a dlouholetý anglický reprezentant podepsal v liverpoolském klubu kontrakt na dva a půl roku a nahradil ve funkci odvolaného Rafaela Beníteze. Everton o tom informoval na svém webu. Liverpool 19:07 31. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frank Lampard je novým trenérem Evertonu | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

„Už jsem celý hladový po práci. Při jednání s vedením klubu jsem cítil jejich nadšení a ambice. Věřím, že to samé cítili z mé strany. Chci tvrdě pracovat, aby se tu sešlo vše dohromady,“ uvedl Lampard.

Eriksen si sedm měsíců po srdečním kolapsu zahraje Premier League, podepsal smlouvu v Brentfordu Číst článek

Pro třiačtyřicetiletého bývalého kapitána Chelsea je to druhé trenérské angažmá v nejvyšší soutěži. Odchovanec West Hamu zahájil své působení v roli kouče v týmu Blues. V Chelsea ale od nástupu v roce 2019 vydržel jen rok a půl. Jako hráč za Chelsea nastupoval 13 let a je stále jejím nejlepším střelcem.

Evertonu se pokusí pomoct nejen k záchraně v nejvyšší soutěži, ale i postupu do horních pater tabulky. Tým nevyhrál v lize už pět zápasů a patří mu 16. příčka, čtyři body nad pásmem sestupu.

„Myslím, že Everton je jedinečný v tom, že opravdu víte, co fanoušci chtějí. A první věcí je bojovnost a touha. To musí být vždy základ. Můj první vzkaz hráčům zní, že musíme jít do všeho společně. Budeme se snažit odvést maximum a vím, že nás fanoušci budou stát za námi,“ řekl Lampard.

Trojnásobný vítěz Premier League absolvuje debut v sobotu, kdy Everton přivítá v zápase Anglického poháru Brentford.