Dohra výtržností v Evropské konferenční lize. UEFA vyšetřuje Kolín nad Rýnem a Nice

Fotbalisté Slovácka možná odehrají některé další zápasy ve skupině Evropské konferenční ligy bez diváků nebo bez příznivců soupeře. Evropská fotbalová unie totiž zahájila vyšetřování výtržností fanoušků před utkáním mezi Nice a Kolínem nad Rýnem, které nakonec skončilo 1:1. Klubům, které patří k soupeřům Slovácka ve skupině, hrozí od disciplinární komise kromě pokut i další tresty. Nice 16:21 10. září 2022

Začátek čtvrtečního úvodního duelu skupiny Evropské konferenční ligy mezi fotbalisty Nice a Kolína nad Rýnem musel být o hodinu odložen. Hostující fanoušci se před výkopem vydali směrem k domácímu sektoru a dostali se do potyčky s pořadateli. 32 lidí bylo zraněno a jeden z příznivců dokonce spadl z pětimetrové výšky a skončil v kritickém stavu.

Le chaos absolu à l'Allianz Riviera avec des affrontements terribles entre supporters niçois et allemands dans les tribunes. pic.twitter.com/8EyFiltdM6 — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2022

„Je to zklamání a jsme rozhořčení. Takové věci by se neměly stávat. Navíc byl jeden člověk vážně zraněn. To je šílené. Je to opravdu ostuda,“ řekl hned po zápase kouč fotbalistů Nice Lucien Favre. Ten shodou náhod v minulosti trénoval i hlavního rivala Kolína nad Rýnem - Borussii Mönchengladbach.

„Jsem zklamaní z toho, co se stalo. Nemělo to nic společného s fotbalem. Za násilnosti může necelá stovka lidí. Z 8000 fanoušků Kolína nad Rýnem víc než 7900 nemělo s těmi nepokoji nic společného,“ prohlásil sportovní ředitel fotbalového Kolína nad Rýnem Christian Keller.

„Po celý den se starali o skvělou atmosféru. Prohlášení proti našim fanouškům je proto nepravdivé. Intenzivně budeme pracovat na objasnění toho, co se stalo. Jsme v kontaktu s kolínskou policií a plánujeme zasáhnout proti zjištěným pachatelům se všemi následky,“ dodal Keller.

Trest hrozí i Nice

Evropská fotbalová unie už zahájila vyšetřování. Postih od disciplinární komise hrozí oběma týmům nejen za nepokoje fanoušků v hledišti, ale také kvůli odpalování pyrotechniky a za házení předmětů na hřiště. Domácí Nice se navíc se ještě bude zodpovídat z nezvládnuté pořadatelské služby.

Soupeřům Slovácka ve skupině Evropské konferenční lize hrozí vysoké pokuty. Trestem ale může být i uzavření stadionu nebo zákaz cest fanoušků na venkovní zápasy. Už ve čtvrtek přitom právě v Kolíně nad Rýnem nastoupí ke druhému utkání ve skupině fotbalisté Slovácka.