Takové zápasy mají být vyprodané, řekl kouč Slovácka po evropském vítězství. Chválil výkon Petržely

Fotbalisté Slovácka jsou blízko tomu, aby se znovu zapsali do klubové historie. Po jarním triumfu v českém poháru se výrazně přiblížili pro klub premiérovému postupu do hlavní fáze některého z evropských pohárů. Do 4. předkola Evropské konfereční ligy proti AIK Stockholm totiž Slovácko vstoupilo jednoznačnou domácí výhrou 3:0. Trenér Martin Svědík si výhry i výkonu cenil, mrzelo ho ale, že na stadionu v Uherském Hradišti nebylo vyprodáno. Uherské Hradiště 8:38 19. srpna 2022

„Je to důležitý první krok, dobře jsme to nastartovali. První krok nám vyšel, ale teď nám musí vyjít i druhý a nám velí se na to maximálně zkoncentrovat a připravit,“ zůstal trenér Svědík i po výhře 3:0 nad AIK Stockholm věrný svému zvyku nepropadat po vydařených zápasech euforii.

Ostatně i když na konci utkání už fanoušci slavili jednoznačnou výhru, kouč něco evidentně rozčilený křičel na své svěřence.

„Když byla atmosféra nejlepší, tak už jsem startoval z lavičky. Blížil se konec zápasu a nechtěl jsem, abychom dostali gól. Byli tam nějaké věci, ke kterým jsem měl co říct a tím, že kvůli bouřlivé atmosféře nebylo slyšet musel jsem různě gestikulovat a křičet,“ vysvětlil Svědík, proč nebyl ani za stavu 3:0 na lavičce v klidu.

V souvislosti se zmíněnou atmosférou ale Svědíka mrzela jedna věc. Na souboj o postup do základní skupiny evropského poháru nebylo v Uherském Hradišti vyprodáno, na osmitisícovém stadionu bylo něco málo přes šest tisíc fanoušků.

„Vím, že jsme v menším městě, ale přeji si, aby na takovéto zápasy bylo vyprodáno, aby tu byl plný dům. Z mého pohledu je to škoda. Musím zároveň pochválit lidi, kteří tady byli, ti byli skvělí, fandili úžasně. Já ale čekám, že nám pomůžou více a přijdou ve větším počtu,“ řekl osmačtyřicetiletý kouč.

100% football ecstasy tonight in Uherské Hradiště. I ♥️ @1_FCS pic.twitter.com/CbRkCWlx1D — Jaroslav Knot (@jaroslavknot) August 18, 2022

S jednou věcí byl ale i náročný Svědík maximálně spokojený. A to s výkonem zkušeného záložníka Milana Petržely, který vstřelil úvodní gól a byl hodně vidět celé utkání.

„39 let a odehrát takový pohárový zápas, to se jen tak nevidí. Musím před ním smeknout klobouk, výkon byl opravdu perfektní. Pracoval i směrem do defenzivy, je rychlý s balonem, nebojí se udělat přečíslení...,“ pochvaloval si výkon zkušeného Petržely.

Ten se stal historicky nejstarším českým střelcem v evropských pohárech, když překonal svého bývalého spoluhráče Pavla Horvátha.

Odvetu na hřišti AIK Stockholm sehrají fotbalisté Slovácka ve čtvrtek. Třígólový náskok pro ně znamená velkou šanci poprvé v klubové historie vyzkoušet hlavní fázi jednoho z evropských pohárů.