Jsem na tým hrdý, splnili jsme metu, raduje se trenér Svědík po historickém postupu Slovácka

Fotbalisté Slovácka se radují z dalšího historického úspěchu. Postoupili totiž do základní skupiny Evropské konferenční ligy. V odvetě závěrečného předkola vyhráli na hřišti AIK Stockholm 1:0 a potvrdili tak předchozí domácí výhru 3:0. Skupinu některého z evropských pohárů si tým z Uherského Hradiště zahraje premiérově. Stockholm 7:52 26. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlasij Sinjavskij se raduje po gólu | Foto: ČTK/ZUMA/Jesper Zerman | Zdroj: ČTK

„Jsem hrdý na to, co tohle mužstvo už poněkolikáté dokázalo. Před sezónou jsme si dali metu a byl to právě postup do Konferenční ligy. Je úžasné, že se to rodinnému klubu z takhle malého města povedlo,“ hodnotil emotivně postup fotbalistů Slovácka do základní skupiny Evropské konfereční ligy trenér Martin Svědík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy trenéra Martina Svědíka a Jana Kalabišky po postupu Slovácka

Připustil, že pyšný je i na svou práci. Do Uherského Hradiště přišel před čtyřmi let s úkolem zachránit klub v české lize.

„Samozřejmě to považuji za úspěch i jako trenér. V pohárové Evropě netrénujete každý den, navíc s takovým klubem. Mužstva jako Slavia, Sparta nebo Plzeň to mají v plánu každou sezonu, ale tady je to poprvé,“ říkal dojatý Svědík.

Skupinu evropských pohárů si poprvé v kariéře užije třeba pětatřicetiletý obránce Jan Kalabiška, který ve Stockholmu po povedené akci přihrával na jediný gól Vlasije Sinjavského.

West Ham ve skupině?

„Doteď jsem hrál jenom předkola, takže na stará kolena to bude premiéra, komentoval s úsměvem Kalabiška,“ že si poprvé v pohárové Evropě zahraje ve skupinové fázi.

Soupeře pro základní skupinu se fotbalisté Slovácka dozví hned v pátek odpoledne. Los začíná v půl třetí.

„Ani jsem to nějak nestudoval. Všiml jsem si West Hamu, ten by byl dobrý,“ prozradil Kalabiška své přání.