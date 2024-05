Leverkusen s Čechy na soupisce zvítězil v Římě a je krok od postupu. Atalanta remizovala v Marseille

Fotbalisté Leverkusenu s brankářem Matějem Kovářem zvítězili v úvodním semifinále Evropské ligy na hřišti AS Řím 2:0. Jistý vítěz německé ligy neprohrál ani 47. soutěžní zápas v sezoně a výrazně se přiblížil finále, které se 22. května odehraje v Dublinu. V něm se představí i jeden z dvojice Marseille - Bergamo, jejichž duel skončil 1:1. Odvety jsou na programu za týden. Řím/Marseille 23:31 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráč Bayeru Leverkusen se radují z první vstřelené branky v úvodním semifinálovém utkání Evropské ligy | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

Třiadvacetiletý Kovář nastoupil v Evropské lize podesáté v sezoně. Jeho čeští spoluhráči útočníci Patrik Schick a Adam Hložek strávili zápas na lavičce. Schick hrál za italský celek v letech 2017 až 2019, Hložek se alespoň vrátil mezi náhradníky po téměř měsíci, kdy chyběl kvůli zranění kotníku.

Německá média píší, že Hložek odejde z Leverkusenu. Zájem mají velkokluby z Itálie nebo Leicester Číst článek

Souboj římského AS s Leverkusenem nabídl reprízu semifinále z minulé sezony, v němž oslavil postup italský tým. Ve finále ale v penaltovém rozstřelu neuspěl se Sevillou.

Domácí mohli jít do vedení v 21. minutě, jenže Lukaku hlavičkoval do břevna. Místo toho v 28. minutě skórovali hosté. Obránce Karsdorp chybnou zpětnou přihrávkou "namazal" míč Grimaldovi, který nahrál Wirtzovi a ten se nemýlil. Pojistku přidal v 73. minutě výstavní střelou zpoza vápna Andrich. V nastavení po Kovářově chybě málem snížil střídající Abraham, z bezprostřední blízkosti však hlavou zakončil nad.

Bayer zvítězil venku po třech soutěžních remízách a AS porazil v pohárech po pěti zápasech. Zároveň mu oplatil téměř rok starou prohru 0:1 z Olympijského stadionu. „Zvládli jsme to velmi dobře, dodá nám to velkou vzpruhu. První poločas máme úspěšně za sebou, doma to musíme potvrdit,“ citovala německá média Andricha.

Bergamo, které ve čtvrtfinále nečekaně vyřadilo osmifinálového přemožitele pražské Sparty a papírově největšího favorita soutěže Liverpool, začalo v Marseille lépe. Italský reprezentant Scamacca navázal na dvougólové představení z liverpoolského Anfieldu a v 11. minutě poslal Atalantu do vedení. Za necelých 10 minut ale srovnal stoper Mbemba.

Úvodní utkání semifinále fotbalové Evropské ligy: Olympique Marseille - Atalanta Bergamo 1:1 (1:1) Branky: 20. Mbemba - 11. Scamacca. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). ŽK: Balerdi (Marseille). Sestavy: Marseille: López - Clauss (65. Merlin), Mbemba, Balerdi, Murillo (72. Únahí) - Harít (72. Ndiaye), Veretout, Kondogbia - Sarr (65. Moumbagna), Aubameyang, Luis Henrique. Trenér: Gasset. Bergamo: Musso - Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (16. Pašalič) - Zappacosta (85. Hateboer), De Roon, Éderson, Ruggeri - Koopmeiners - De Ketelaere (84. Mirančuk), Scamacca (59. Lookman). Trenér: Gasperini. AS Řím - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1) Branky: 28. Wirtz, 73. Andrich. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Brisard (video, všichni Fr.). ŽK: Pellegrini, Spinazzola, Cristante - Tah, Xhaka, Andrich. Sestavy: Řím: Svilar - Karsdorp (62. Angeliňo), Mancini, Smalling, Spinazzola - Paredes (79. Baldanzi), Cristante, Pellegrini - El Shaarawy, Lukaku (79. Azmún), Dybala (90.+1 Abraham). Trenér: De Rossi. Bayer: Kovář - Stanišič, Tah, Tapsoba - Frimpong (88. Palacios), Andrich, Xhaka, Hincapié - Wirtz (77. Hofmann), Adlí (77. Tella), Grimaldo (90.+3 Kossounou). Trenér: Alonso.