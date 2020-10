‚Odfandili‘ nám to kluci ze zahrádek, říká trenér Liberce po postupu do základní skupiny Evropské ligy

Český fotbal bude mít v základních skupinách Evropské ligy trojnásobné zastoupení stejně jako třeba Španělsko, Německo nebo Itálie. Spartu a Slavii doplnil Liberec, který v posledním předkole vyhrál nad APOELem Nikósie 1:0 a po čtyřech letech si opět zahraje základní skupinu ligy. Plzeň naopak prohrála v Izraeli na hřišti Hapoelu Beer Ševa 0:1 a v evropských pohárech pro tuto sezónu končí. Liberec 9:02 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči a členové realizačního týmu Liberce se radují z výhry a postupu do základní skupiny Evropské ligy | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Museli jsme si to prošlapat znova od spodku, přes umělou trávu s větrem, přes nejasné sestavení FCSB. Všichni jsme se ve Slovanu dočkali odměny,“ připomenul pro Radiožurnál trenér libereckých fotbalistů Pavel Hoftych, že na cestě do základní skupiny Evropské ligy museli Severočeši postupně přejít přes tři soupeře. Litevské Riteriai, rumunské FCSB a nakonec i kyperský APOEL Nikósie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po čtyřech letech si liberečtí fotbalisté znovu zahrají základní skupinu Evropké ligy. V posledním předkole porazili kyperský APOEL Nikósie 1:0 a můžou se těšit na páteční odpolední los

Až v posledním předkole měl přitom Liberec výhodu domácího prostředí. Kvůli pandemii koronaviru se sice hrálo před prázdnými tribunami, ze zahrádek nahoře nad hřištěm ale byli slyšet fanoušci.

„Byli famózní. Vytáhli si tam i světlice. Slyšeli jsme je už při rozcvičování. Hráči věděli, že tu mají podporu zahrádkářů Slovanu Liberce. Kluci nám to skvěle odfandili. My jim za to děkujeme,“ přidává trenér.

Liberec je v základní skupině Evropské ligy, postupovou penaltu trefil Mara. Plzeň v Izraeli padla Číst článek

Fotbalisté Liberce si základní skupinu Evropské ligy zahrají znovu po čtyřech letech. Útočník Michael Rabušic se severočeským klubem postoupil z kvalifikace dokonce už potřetí v kariéře. „Tohle se nikdy neomrzí. Když jsem se tu podíval na některé lidi, co skoro plakali, to je prostě bomba,“ popisuje.

Pavel Hoftych na tiskové konferenci přiznal, že postup do základní skupiny Evropské ligy je pro něj největším úspěchem v trenérské kariéře.

„Bohužel mám z Evropy jako trenér nebo manažer nějakých čtyřicet zápasů. Všechno to byl většinou východ. Určitě bychom chtěli nějakého soupeře, který by byl zvučný, který by byl směrem orientovaný na západ, tak bych to řekl. Nechce se mi moc na východ,“ uzavírá s tím, že doufá, že los přisoudí Severočechům soupeře z Anglie, Německa, Francie nebo Itálie. Jména tří soupeřů v základní skupině Evropské ligy se dozvědí po 13. hodině.