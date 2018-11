Jablonec přišel o bod na konci utkání. ‚Závěr jsme nezvládli,‘ hodnotil prohru v Astaně Hübschman

„Zase opět v závěru, ale bohužel,“ řekl na Radiožurnálu Petr Rada. Je to vlastně pořád dokola, povzdechl si pak trenér Petr Rada. Jablonečtí sice skvěle plní předsezonní evropský cíl ‚být důstojným soupeřem‘, jenže pak je možná o to víc k zbláznění, když body nepřibývají.

Obránce David Lischka jako by už někdy zažil podobnou situaci: „Přesně se mi honilo hlavou, když jsme dostali gól v 88. minutě, že je to stejné jako v Rennách. Uděláme dobrý zápas i pro diváky, vyvíjí se to dobře a inkasujeme ke konci, což to celé zkazí.“

Ano, tenhle výsledkově nepovedený večer v Astaně až příliš nápadně připomíná nedávný nezdar v Rennes, zkrátka při své premiéře v Evropské lize nejsou Severočeši ušetřeni ran z posledních minut zápasů.

„Závěr utkání by zkušenější mužstvo asi dohrálo jinak. My jsme ten závěr, myslím si, nezvládli a nedostali se na balón,“ přiznal kapitán Tomáš Hübschman, který čtyři tisíce kilometrů od domova zažil v mnoha ohledech zvláštní zápas. Pod zatahovací střechou stadionu, a na umělé trávě, ostatně i to mohl být tentokrát pro Jablonecké jistý handicap.

„Problém to asi je, když oni tady odehrají patnáct zápasů a my tady máme jeden trénink a pak s nimi jdeme hrát. To asi musí být rozdíl,“ hodnotil podmínky Hübschman.

Severočeši každopádně zůstávají na posledním místě tabulky skupiny K a šance na postup už jsou v jejich případě jen teoretické.