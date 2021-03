Dinamo Záhřeb smazalo ztrátu a senzačně vyřadilo Tottenham, Oršić nasázel favoritovi hattrick

Fotbalisté Dinama Záhřeb senzačně vyřadili v osmifinále Evropské ligy Tottenham Hotspur, po prohře v prvním utkání 0:2 porazili v odvetě díky hattricku Mislava Oršiće londýnský klub 3:0 po prodloužení. Do čtvrtfinále naopak prošel i přes porážku s Olympiakosem 0:1 Arsenal, také Granada, které stačila i prohra 1:2 s Molde, a AS Řím. Italský celek stejným výsledkem zdolal Šachtar Doněck. Praha 22:06 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost fotbalistů Dinama Záhřeb | Foto: ANTONIO BRONIC | Zdroj: Reuters

Kohouti měli zápas s chorvatským soupeřem dobře rozehraný. Díky dvěma brankám Harryho Kanea si přivezli do Záhřebu solidní náskok a v první půli přečkali i šanci Majera, jenž z nadějné pozice těsně minul.

Chelsea udolala Atlético i podruhé a je ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Domácí odvetu si pohlídal i Bayern Číst článek

Jenže po přestávce začal úřadovat osmadvacetiletý Oršić. Útočník, který hrál druhou italskou ligu za Spezii nebo si vyzkoušel angažmá v Koreji a Číně, nejprve tvrdou ranou po hodině hry otevřel skóre a sedm minut před koncem řádné hrací doby si po přihrávce Atiemwena vynutil prodloužení.

V něm pak ve 106. minutě po parádní individuální akci překonal Llorise potřetí a vystřelil outsiderovi nečekaný postup. Nic na tom nezměnil ani kanonýr Kane, jenž ještě mohl v závěru prodloužení přeci jen Spurs zachránit, ale v obrovské šanci ho vychytal brankář Livakovič. Tottenham tak po loňském vyřazení v osmifinále Ligy mistrů nyní končí ve stejné fázi Evropské ligy.

Arsenal měl do odvety s řeckým soupeřem lepší nástup do utkání a už v 18. minutě mohl otevřít skóre Pepe. Jeho střelu do prázdné brány však vychýlil obránce Papastatopulos.

Svou šanci měl vzápětí i Olympiakos. Po dlouhém nákopu brankáře Joseho Sa se dostal za obranu El Arabi, vychytal ho však pohotovým zákrokem Leno. Marocký útočník se dočkal až ve druhé půli, kdy jeho ránu tečoval nešťastně do sítě Gabriel. Byl to jeho třetí gól ze čtyř zápasů.

Řecký tým však v tu chvíli potřeboval k postupu dva góly a na ně už nedosáhl. Naopak v závěru ještě dohrával bez vyloučeného Baa. Londýnský klub tak Olympiakosu vrátil loňské vyřazení ve 2. kole Evropské ligy.

I přes porážku 1:2 na neutrálním hřišti v Budapešti postoupila Granada, jež opět mohla velebit Roberta Soldada. Trefil se v prvním zápase při vítězství 2:0 a jeho čtvrteční gól byl postupový. Nic na tom nezměnila ani proměněná penalta Hestada na 2:1 pro Molde minutu před koncem.

Účast ve čtvrtfinále si naopak v poklidu pohlídal AS Řím. Na tříbrankovou výhru navázal proti Šachtaru výsledkem 2:1, o což se postaral Borja Mayoral.

Odvetné zápasy osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Arsenal - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)

Branka: 51. El Arabi. ČK: 82. Ba (Olympiakos). První zápas: 3:1, postoupil Arsenal.

Šachtar Doněck - AS Řím 1:2 (0:0)

Branky: 59. Moraes - 48. a 72. Mayoral. První zápas: 0:3, postoupil AS Řím.

Dinamo Záhřeb - Tottenham 3:0 po prodl. (2:0, 1:0)

Branky: 62., 83. a 106. Oršič. První zápas: 0:2, postoupilo Dinamo Záhřeb.

Molde - Granada 2:1 (1:0)

Branky: 29. vlastní Vallejo, 89. Hestad z pen. - 72. Soldado. První zápas: 0:2, postoupila Granada.

AC Milán - Manchester United 0:1 (0:0)

Branka: 49. Pogba. První zápas: 1:1, postoupil Manchester United.

Young Boys Bern - Ajax Amsterodam 0:2 (0:1)

Branky: 21. Neres, 49. Tadič z pen. První zápas: 0:3, postoupil Ajax.

Villarreal - Dynamo Kyjev 2:0 (2:0)

Branky: 13. a 36. Moreno. První zápas: 2:0, postoupil Villarreal.