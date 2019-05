Finále Evropské ligy bez Mchitarjana? Opora Arsenalu se může v Baku stát válečným zajatcem

Má šanci získat zatím nejprestižnější trofej ve své kariéře. Kvůli politickým důvodům si ale jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry dost možná ani nezahraje. Arménský fotbalista Henrik Mchitarjan postoupil s Arsenalem do finále Evropské ligy, které se letos koná v ázerbájdžánském Baku. A právě kvůli národnostnímu konfliktu šikovný záložník k rozhodujícímu duelu s velkou pravděpodobností vůbec neodcestuje. Londýn 12:28 18. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Henrik Mchitarjan | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Arménie kvůli konfliktu o Náhorní Karabach neudržuje s Ázerbájdžánem diplomatické vztahy a Henrik Mchitarjan kvůli tomu v kavkazské zemi v minulosti několikrát nehrál. Kapitán arménské reprezentace už během angažmá v Dortmundu vynechal utkání Evropské ligy s Gabalou.

Do znepřátelené země neodletěl ani loni v říjnu, kdy jeho současný zaměstnavatel Arsenal v rámci stejné soutěže nastoupil v Baku proti Karabachu.

„Nechci malovat čerta na zeď, ale vím, že Henrik Mchitarjan je v Arménii vážená osoba. Ale do Baku na 100 procent nepojede. Byl by z toho obrovský konflikt, protože kdyby překročil arménské hranice do Ázerbájdžánu, vzali by ho jako válečného zajatce,“ zaznělo na Radiožurnálu z úst současného kouče fotbalistů Liberce Zsolta Hornyáka, který čtyři roky trénoval mužstva v Arménii.

Náhorní Karabach je území na jihozápadě Ázerbájdžánu, kde ovšem žije více než 90 procent Arménců. Obě země vedou o toto území dlouholetý spor, který v 90. letech 20. století vygradoval v regulérní válečný konflikt.

„Je cítit, že když se s nimi člověk baví a narazí se na tohle téma, je to citlivé. Hned začnou na Arménce nadávat, jsou startovací a vypadají, jako by chtěli vyrazit do boje,“ přidává svou zkušenost současný záložník kyperského Pafosu Zdeněk Folprecht, který má za sebou i půlroční angažmá v Ázerbájdžánu.

Jak napjatá je situace mezi oběma zeměmi, osobně pochopil i trenér Zsolt Hornyák. Loni v zimě totiž, už jako trenér Liberce, vedl své svěřence v přátelském utkání s ázerbájdžánským Neftçi Baku.

„Vyhráli jsme, byl tam majitel klubu a začal se zajímat o mou osobu. Když se dozvěděli, že jsem působil v Arménii, okamžitě to zastavili,“ prozradil Zsolt Hornyák.

Finále Evropské ligy mezi londýnskými celky Arsenalem a Chelsea je na programu 29. května. Jestli se ho v Baku zúčastní i hvězda arménské reprezentace Henrik Mchitarjan, to se zatím s jistotou říct nedá.