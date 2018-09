‚Nejde zalézt a devadesát minut se bránit.‘ Jablonec čeká premiéra v Evropské lize proti Koubkovi

Zatímco se jablonečtí hráči na stadionu Rennes rozcvičovali, jejich trenér Petr Rada si postavil míč na značku penalty a trefil tyč. Přesně tak to chtěl a pak svůj kousek před kamerami ještě dvakrát zopakoval. Teď věří, že se bude dařit i jeho svěřencům a že z historického zápasu nedostanou strach.

Červená pro Ronalda. Hvězdu Juventusu na cestě ze hřiště utěšoval i Pavel Nedvěd Číst článek

„Kdybyste měl strach, tak nemůžete hrát fotbal, nemůžete hrát nic. Není to o strachu. Je to pro ně reklama, že se můžou ukázat v Evropě. Česká liga je důležitá, ale Evropa vám zajistí zviditelnění,“ řekl Radiožurnálu jablonecký trenér.

Z aktuálního jabloneckého týmu je nejzkušenější kapitán Tomáš Hübschman, který zažil velké zápasy třeba se Spartou, Šachtarem Doněck nebo reprezentací. Teď se ho na tato utkání mladší spoluhráči vyptávají, i když nervozitu na sobě znát nedávají.

„Občas se někdo na něco zeptá, ale dneska je možnost sledovat poháry v televizi, můžete někam zajet. Každý má představu, jak to vypadá. V tomhle problém nebude,“ věří.

Zápasy evropských pohárů jsou jiné než v domácích soutěžích. Jablonec se bude muset vyrovnat s kvalitou soupeře, atmosférou na stadionu, sledovaností i očekáváním. Čím v takové situaci nahradit absenci zkušeností?

„Bojovností, pracovitostí a v neposlední řadě fotbalovostí. Nejde zalézt a devadesát minut se bránit. Musíme mít odvahu, abychom se dostali i do hry,“ radí kapitán Hübschman.

„Bude to těžší než naše liga. Ale na druhou stranu české kluby nikdy velkou ostudu neudělali, evropské poháry zvládali, snad se k tomu připojíme,“ věří trenér Rada.

Snad bude mít Koubek slabší chvilku

Domácí hráči se na stadionu neukázali. Závěrečnou přípravu absolvovali stranou v tréninkovém centru.

„Budu se to snažit brát jako každý jiný zápas. Ale bude to i speciální, protože některé kluky znám a budu jim rozumět. Speciální to pro mě bude. O to větší mám motivaci dokázat, že jsem šel do správného, velkého klubu. Potvrdit, že bychom měli Jablonec porazit,“ říká gólman Rennes Tomáš Koubek.

Brankář ze svých dřívějších klubů zná některé jablonecké hráče. Třeba obránce Holeše s Hovorkou nebo záložníka Trávníka. A taky trenéra Petra Radu, s nímž se potkal ve Spartě.

„Já se těším na každého českého hráče, který působí venku. Tomáš dělá dobrou reklamu, je to reprezentant. Jsem rád, že jsem ho ve Spartě mohl trénovat, protože je to výborný kluk a gólman. Ale doufám, že ve čtvrtek bude mít třeba slabší chvilku,“ doufá Petr Rada.

Koubek působí v Rennes od loňské zimy. A ve městě si za tu dobu udělal dobré jméno. Chválí ho fanoušci, novináři i spoluhráči.

„Tomáš je tady už druhým rokem, takže už je pevným členem týmu. Má naši důvěru, ale taky od něj hodně čekáme. Je to brankář s velkým potenciálem, který nám pomůže postupovat v Evropské lize dál,“ chválí trenér Sabri Lamouchi.

Jeden z nejvýznamnějších zápasů v jablonecké historii začne v 18 hodin a 55 minut.