Koubek při návratu do Čech vychytal Jablonec, Severočechy v Evropské lize dál trápí produktivita

Jablonečtí fotbalisté se ani na pátý pokus nedočkali výhry v základní skupině Evropské ligy. Už bez šance na postup do další fáze soutěže podlehli francouzskému Rennes 0:1. Severočeši znovu pykali za neproměňování šancí a nedokázali najít recept na překonání gólmana Tomáše Koubka. Jablonec 9:14 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Koubek (vlevo) se do Čech vrátil jako brankář Rennes | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Ne každý má to štěstí hrát v Česku se zahraničním týmem a jsem rád, že jsem pomohl. Sezona zatím nejde podle mých představ, ale věřím, že tímhle zápasem se to otočí,“ řekl na Radiožurnálu po výhře Rennes v Jablonci brankář francouzského týmu Tomáš Koubek.

Nešťastné domácí loučení s Evropskou ligou. Jablonec prohrál s Rennes 0:1 Číst článek

Český reprezentační gólman byl nejlepším hráčem Rennes. Jen jednou ho jablonečtí fotbalisté překonali, když Martin Doležal trefil břevno.

„Už jsem ho párkrát zažil a bylo to buď, anebo. Snažil jsem se zůstat co nejdéle na nohou, protože mu to skákalo. A trefil břevno. Jablonec ukázal to, co předvedl v prvním zápase, ve druhém poločase jsme mu zbytečně povolili několik centrů do vápna, kde byl silný. Možná jsme mu to zbytečně ulehčili,“ hodnotil zápas.

Zápas si Tomáš Koubek užíval nejen díky vítězství. Poprvé totiž po odchodu do zahraničí zavítal s francouzským týmem do Čech. „Buď jsem se mohl nervovat z toho, že na mě kouká celý stadion a hodně přátel, ale vzal jsem to tak, že si to chci užít.“

Školení v produktivitě

Jablonec připravila o lepší výsledek o lepší výsledek koncovka. Stejný problém, který Severočechy trápil při všech zápasech ve skupině. I proto je jasné, že v základní skupině skončí poslední.

„Dovolím si říct, že jsme Rennes po většinu zápasu přehrávali. Branku jsme obdrželi z jediné jejich střely na branku. Zase jsme doplatili na neproměňování šancí, jako bychom to měli zakleté, prostě nám to tam nepadne,“ říká záložník Vojtěch Kubista.

Porážku vzal na sebe útočník Martin Doležal. Právě on se dostal do největších jabloneckých šancí: „Mrzí mě to. Moc jsem týmu nepomohl, ani balony jsem moc neuhrával, nebyl to ode mě moc povedený zápas. Ale zase jsme si dokázali, že s takovými mužstvy můžeme hrát.“

K bodům a možná i výhře byli tentokrát jablonečtí fotbalisté hodně blízko. „Je to zklamání, vyškolili nás v produktivitě. Ukázali, co nám chybí. Máme několik šancí a nedáme z ničeho gól, jinak by se to vyvíjelo jinak,“ dodal obránce David Lischka.

Se základní skupinou Evropské ligy se tým trenéra Petra Rady rozloučí 13. prosince v Kyjevě.