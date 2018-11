V Jablonci se chystají na fotbal pod bodem mrazu. ‚Je třeba míň stát a víc běhat,‘ říká Hübschman

„Pro kluky je to jedno z velkých témat. Oni vědí, že v Jablonci bude zima, možná ještě větší, než předpokládají, když je to na horách. Ale měli by na to být zvyklí, nemělo by nás to rozhodit. Pro nás je důležité, aby bylo v pořádku hřiště a to v Jablonci vždycky bylo,“ prozradil Radiožurnálu reprezentační gólman ve službách Rennes Tomáš Koubek.

Po deváté hodině, kdy zápas začíná, má teplota klesnout 4 stupně pod nulu. Pro jablonecké fotbalisty by naopak teplota bod bodem mrazu mohla být výhodou, na zimní počasí jsou hráči zvyklí.

„Občas to je nepříjemné, ale doufám, že se s tím vypořádáme. Nejvíc trpí nohy a ruce, je potřeba míň stát a víc běhat, abychom se dostali do nějaké teplotní pohody,“ plánuje kapitán Tomáš Hübschman.

„A musím říct, že letos je to abnormálně dobré. Jinak tu už na začátku listopadu býval sníh,“ dodal jablonecký trenér Petr Rada.

Hráče prý rozhodně nebude přemlouvat k tomu, aby na sebe navlékli co nejvíc oblečení: „Nejsem zastánce kulichů a rukavic, protože my jsme hráli fotbal bez takových věcí. Hráči musí být v pohybu, ale jak vlétnete na hřiště, zima jde stranou.“

Hráči podle Rady mají obrovskou výhodu. Tou je, na rozdíl od doby, kdy on sám hrával, vyhřívaná hrací plocha.

„Hrajete na zelném pažitu. Možná se ohřejí, když upadnou, protože dole je teplo. A já s tím nemám problém. Stačí mi košile a svetr, jsem zahřátý možná víc než hráči,“ usmál se Petr Rada. Zápas Jablonce s Rennes začíná v devět hodin večer.