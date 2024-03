Čtvrtfinále Evropské ligy uvidí český souboj, fotbalisté Leverkusenu narazí na West Ham

Ve čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy dojde k souboji pětice českých reprezentantů. Páteční los v Nyonu svedl dohromady Leverkusen, za který hrají Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář, a West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. Favorizovaný Liverpool, jenž v osmifinále rozdrtil Spartu, čeká Bergamo. Přemožitel Slavie AC Milán narazí v duelu italských týmů na AS Řím.

Leverkusen už druhou evropskou klubovou soutěž vyhrál v roce 1988, tehdy ještě pod názvem Pohár UEFA. Ve čtvrtečním osmifinále se natrápil s Karabachem, o výhře 3:2 a šťastném postupu rozhodl dvěma góly v nastavení střídající útočník Schick.

West Ham by rád navázal na loňský triumf v Evropské konferenční lize. Londýnský celek sice první osmifinále s Freiburgem prohrál 0:1, ale v odvetě soupeře doma rozstřílel 5:0. Vítěz duelu se v semifinále utká s lepším z dvojice AC Milán, AS Řím.

Leverkusen a West Ham se v evropských pohárech dosud vzájemně nestřetly. Suverénní lídr Bundesligy Bayer v sezoně stále neprohrál a jeho série se natáhla už na 37 zápasů.

V Evropském poháru k tomu Schick přispěl pěti góly ve stejném počtu zápasů, Hložek se trefil dvakrát. Kovář odchytal sedm z osmi duelů EL, zatímco v lize nastoupil jen jednou. Na postupu „kladivářů“ do čtvrtfinále se Souček podílel dvěma brankami.

Kromě Leverkusenu dokázal ze čtvrtfinalistů ovládnout Evropskou ligu už jen Liverpool, jenž triumfoval v letech 1973, 1976 a 2001.

Když „Reds“ uspějí proti Bergamu, čeká je v semifinále vítěz dvojzápasu mezi Benficou Lisabon a Marseille. Naopak sedminásobný vítěz Ligy mistrů AC Milán by rád premiérově postoupil do finále, které v květnu hostí Dublin.

