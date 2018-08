Většinou mám levou na opírání, říká o svém gólu proti Kajratu Almaty olomoucký obránce Sladký

K vítězství olomouckého týmu výrazně přispěl jeho obránce Martin Sladký. Pravák, který levou nohu při fotbale příliš nepoužívá. Tentokrát jí vstřelil povedený úvodní gól do horního rohu soupeřovy branky. „Většinou mám levou na opírání a teď dva góly během tří zápasů levou nohou,“ popisoval Radiožurnálu Sladký.

Martin Sladký pálil zpoza pokutového území, když byl v pravý čas na správném místě. „Zase se to tam ke mně nějak vykulilo, ale jenom jsem se soustředil na to, abych to zatočil na zadní tyč, a naštěstí jsem to nepřekopl jako vždycky,“ řekl Sladký.

Vydařenou střelou překvapil Martin Sladký nejen soupeře, ale i svého trenéra Václava Jílka. „Martina jsem takhle levou nohou zakončovat ještě asi neviděl. Je to v kontextu pak i těch dalších věcí, protože podle mě tam měl další dvě, tři situace, které pro mě byly ‚naprosto triviální‘ – převzetí míče, šířkový balón otočený – a dvakrát to skončilo v autu, za což bych mu asi nařezal, ale potom trefí takový gól. Takže tu omluvenku tam vystavil, myslím, dostatečnou. Ten gól je obrovsky důležitý, takže klobouk dolů, protože to trefil fakt krásně,“ myslí si trenér.

V závěru hrály oba celky v deseti bez jednoho vyloučeného hráče. U domácích to byl Michal Vepřek. A hosté pak trefili dvakrát tyč.

Uhájené čisté konto může být pro Sigmu pro odvetu mimořádně důležité. „Asi jo. Jak se to vezme. 3:1 nebo 2:0. Prostě skončilo to 2:0 a jsme spokojení,“ říká Martin Sladký. O postup do čtvrtého předkola Evropské ligy bude Sigma bojovat v odvetě za týden na hřišti kazašského soupeře.