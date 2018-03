Plzeňany mrzela hlavně zbytečná ztráta před prvním gólem. 'Chtěli jsme to dohrát,' řekl Hruška

Fotbalisté Plzně si v nedávné minulosti dvakrát zahráli prestižní Ligu mistrů. A jak takové zápasy vypadají, si teď připomněli v osmifinále Evropské ligy. V Lisabonu nastoupili proti silnému Sportingu, ale prohráli 0:2. A hodně je mrzel hlavně úvodní gól soupeře. Lisabon 8:16 9. 3. 2018 (Aktualizováno: 11:05 9. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský gólman Hruška během osmifinálového zápasu na hřišti Sportingu Lisabon. | Foto: Armando Franca | Zdroj: AP

„Jestliže je 46. minuta, vy máte balon pod kontrolou a ztratíte ho takovým způsobem a dostanete gól na 1:0 v poslední minutě, tak to určitě není vůbec optimální," povzdechl si plzeňský trenér Pavel Vrba nad situací z úplného závěru prvního poločasu.

A nebyl sám, kdo litoval zbytečné ztráty míče v útoku.

„Kdybychom vystřelili a šlo to klidně někam pánubohu do oken, tak se nic nestalo a byl poločas. My jsme to chtěli dohrát, což asi nejde nikomu moc vyčítat, ale nemůžeme takový gól dostat. Měl být faul nebo něco, ale nemůžeme z toho dostat góla," kroutil hlavou gólman Aleš Hruška.

Hruška je mimochodem hráč, který už poněkolikáté držel v Evropské lize Plzeň celý zápas a zasloužil se, že rozdíl ve skóre nakonec nebyl větší. Ještě jeden gól ale dostal - na začátku druhého poločasu a opět po chybě - tentokrát při přechodu do útoku.

„Jestliže jim darujeme některé situace, tak je to špatně. Tohle mě samozřejmě mrzí nejvíc, že v situaci, kdy soupeř jako Sporting balony neztratí, tak my je ztratíme, a soupeř nás za to potrestá. To je ten obrovský rozdíl," neschovával se za nic trenér Pavel Vrba.

A protože Plzeň na začátku jarní části sezóny dává góly jen těžko - a na stadionu Sportingu měla úplné minimum šancí - odváží si porážku 0:2. Viktorii teď zbývá jediné, pokud chce postoupit. Musí zaskočit favorizovaného soupeře příští čtvrtek na západě Čech. Nesmí ale opakovat chyby.