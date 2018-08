Zápas o postup i miliony. Na jaké peníze si může Sparta přijít a kolik prohrou se Suboticí ztratit?

Po roce se opět může stát, že bude fotbalová Sparta na podzim bez evropských pohárů. Pražský tým musí ve čtvrteční odvetě doma o tři góly porazit srbskou Suboticu, aby mohl dále pomýšlet na účast v Evropské lize a také na miliony, které tato soutěž nabízí. Odměny za účast v evropských pohárech se totiž před letošní sezonou navýšily. Praha 13:10 1. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanští fotbalisté při zápase proti Subotici | Foto: Darko Vojinovic | Zdroj: ČTK

Peníze, o které by Sparta případným vyřazením přišla, sice nejsou tak velké, jako odměny za účast v Lize mistrů, i tak ale stojí za zmínku. Pokud by se Sparta probojovala skrze všechna předkola až do základní skupiny Evropské ligy, tak by inkasovala skoro 75 milionů korun.

Necelých 15 milionů by pak dostala za každou výhru ve skupině, za remízu necelých pět milionů. Další bonusy by jí pak mohl pochopitelně přinést i postup ze skupiny.

O možnost získat všechny tyto peníze by ale Sparta přišla, pokud by ve čtvrteční odvetě druhého předkola vypadla se Suboticou. K tomu, aby Pražané postoupili, musí srbský celek porazit o tři góly.

Pokud by ale Sparta z Evropské ligy vypadla, tak přesto úplně škodná nezůstane. Součástí výrazného navýšení finančních odměn za účast v evropských pohárech, které oznámila evropská fotbalová federace UEFA už na začátku června, jsou i takzvané solidární platby.

Týmy, které se nedostanou do základních skupin evropských pohárů, dostanou nově přibližně 6,5 milionu korun za každé odehrané předkolo. Takovou odměnu nebo spíš satisfakci by tedy dostala i pražská Sparta, pokud by se Suboticou vypadla.