‚Nemastná, neslaná remíza 0:0.‘ Dělba bodů dle kouče Slavie Trpišovského nic moc neřeší

Fotbalisté Slavie by si rádi po letech znovu zahráli jarní část evropských pohárů. K tomuto cíli se mohli přiblížit v zápase Evropské ligy proti Kodani. Ve 4. kole základní skupiny ale remizovali 0:0 a svoji šanci na postup vylepšili jen o kousek. Praha 9:45 9. listopadu 2018

„Na Kodani bylo, že hlavně nechce prohrát a nakonec je z toho taková nemastná, neslaná remíza 0:0, která toho ani pro jeden tým moc neřeší,“ hodnotil na Radiožurnálu trenér Jindřich Trpišovský.

Zároveň je ale rád, že Slavia udržela druhé postupové místo. Na Kodaň má stále v tabulce náskok a s dánským soupeřem i lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Není ale domácí remíza ztrátou?

„Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si musíme říct, proti jakému soupeři jsme hráli, a ten bod se na konci skupiny bude hodit, takže nesmíme být nenasytní. Víme, že jsme tam měli rezervy, a víme, že jsme měli vytěžit více z toho zápasu,“ zvažoval slávistický záložník Jan Sýkora. Tomu po jednom ze soubojů, kdy se sklonil za míčem, zbyly v obličeji od kopačky soupeře šrámy prakticky na celé levé tváři až za ucho.

Utkání, ve kterém byla Slavia aktivnějším týmem a nevýrazná Kodaň ani jednou netrefila branku, bylo celkově hodně bojovné.

„Upřímně, my jsme si kromě dvou, tří věcí, nevytvořili nějakou vyloženě brankovou šanci, takže nemůžeme říkat, že jsme měli vyhrát. Vyrovnali jsme se Kodani ve válce a bojovnosti, hráli jsme výborně směrem do defenzivy, ale na to, abychom zápas vyhráli, tak bychom museli předvést nějaký nadstandardní individuální výkon v ofenzivě a to bohužel nebylo,“ řekl po utkání trenér Jindřich Trpišovský.

Ten tak má se slávistickým týmem pro zápasy Evropské ligy na čem pracovat. V základní skupině zbývají ještě dva - v Bordeaux a doma se Zenitem Petrohrad.