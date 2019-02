Do jara vstupoval jako třetí stoper, teď plzeňský Pernica rozhodl o výhře nad Záhřebem

Po zimní přípravě jen steží figuroval v plánech Pavla Vrby na základní sestavu. V zápase proti Mladé Boleslavi se ale nešťastně zranil stoper Lukáš Hejda a na hřiště se tak Luděk Pernica dostal. Pro utkání Evropské ligy s Dinamem Záhřeb už v zahajovací jedenáctce nechyběl a dvěma góly rozhodl o vítězství Plzně 2:1. Plzeň 8:01 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Luděk Pernica rozhodl dvěma góly o výhře Plzně nad Dinamem Záhřeb | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Na takový zápas jsem čekal. Příprava ode mě nebyla moc dobrá, jsem hodně sebekritický a bylo tam dost chyb. V Boleslavi se to trošku zlepšilo a trenér o mně mluvil, že to nebylo špatné,“ řekl Luděk Pernica pro Radiožurnál.

Bývalý hráč Brna či Jablonce nahradil v ligovém zápase zraněného Hejdu a důvěru dostal i v Evropské lize, kde nastoupil ve stoperské dvojici po boku Romana Hubníka. Tam Plzeň prohrávala po gólu Daniho Olma ze 41. minuty. Poté se ale o slovo přihlásil Pernica a dvěma góly zvrátil nepříznivý výsledek na stranu Západočechů.

„První poločas byl průměrný, druhý poločas skvělý,“ shrnul Pernicův výkon plzeňský lodivod Pavel Vrba.

Výkon Pernici potěšil také spoluhráče: „Já to Luďkovi hrozně přeju. Je to můj velký kamarád. Jsem hrozně šťastný, že si tohle mohl zažít. Celou dobu jsem měl vedle něj pocit, že je to jeho zápas a on to jen potvrdil,“ nešetřil slovy chvály Milan Havel.

„Naprosto fantastické představení, jsem za něj hrozně rád. Na tréninku maká a zaslouží si to,“ dodával Jan Kovařík

Za týden tak budou fotbalisté Viktorie Plzeň hájit na horké chorvatské půdě průběžné vedení 2:1.