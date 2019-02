Ať Dinamo celou soutěž vyhraje, popřál Chorvatům Vrba. Plzeň chce vypadnutí napravit v české lize

Fotbalisté pražské Slavie dokázali díky výhře 4:1 v belgickém Genku postoupit do osmifinále Evroské ligy. Druhý český zástupce z Plzně v soutěži končí po porážce 0:3 na hřišti Dinama Záhřeb. A fanoušci v hlavním městě Chorvatska zažili dost možná největší oslavy od loňského stříbra na světovém šampionátu. Záhřeb 11:30 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzni do osmifinále Evropské ligy nepomohla ani ofenzivní dvojice Beauguel, Kayamba | Foto: Davor Kovacevic | Zdroj: Reuters

„Měli jsme dvě tři situace ve velkém vápně, kdy jsme se zachovali špatně. V prvním poločase Petržela a Hořava, ve druhém zase Petržela. Nemyslím si, že bychom neměli nic, ale Dinamo nás do šancí nepouštělo, hrálo velice důsledně,“ uznal po vypadnutí z Evropské ligy trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

Zatímco plzeňští fotbalisté se vytráceli do kabiny, domácí z Dinama Záhřeb obíhali čestné kolečko okolo stadionu. Zápas, kterým žilo celé město a o kterém místní novináři popsali spoustu stránek, zvládli suverénně 3:0.

„Cítím se hořce. Ze začátku jsme nezachytili jejich tlak. Přitom jsme věděli, že na nás vlítnou a budou nám co nejdřív chtít dát gól. To se jim podařilo a posadilo na koně. My jsme to pak už nedokázali zachytit,“ uznal pro Radiožurnál záložník Milan Petržela.

Kvůli karetnímu trestu chyběl Plzni stoper a kapitán Michal Hubník. Vedle dalších absencí to byla proti týmu plnému rychlých útočných hráčů zřejmě klíčová ztráta.

„Určitě nejsme spokojení s tím, co jsme tady dneska předvedli. Je otázka, jestli by to bez zranění nevypadalo jinak, to nedokážu posoudit. Teď se budeme soustředit na českou ligu a budeme se soustředit na českou ligu, abychom to, co jsme tady pokazili, napravili v domácí soutěži,“ slíbil na tiskové konferenci Pavel Vrba.

Slavícím Chorvatům pak popřál, aby celou soutěž vyhráli. „Aspoň budeme říkat, že jsme vypadli s vítězem Evropské ligy,“ prohlásil na rozloučenou a vysloužil si potlesk tiskového střediska na stadionu Maksimir.

Dinamo teď bude zajímat los osmifinále, který je na programu už v pátek v jednu hodinu odpoledne. Fotbalisté Plzně do něj i přes vydařený podzim a výhru nad Dinamem v domácím zápase nepostoupili.

