Maksimir. Na památném stadionu zlatého Eura 1976 tentokrát Čechům rozhodně fandit nebudou

Velká černá elektronická tabule byla 16. června 1976 popsaná československými jmény, protože tehdejší kapitán Anton Ondruš překonal ve druhém případě nechtěně oba brankáře. V prodloužení František Veselý přihrál na vítěznou trefu Zdeňku Nehodovi a sám pak svůj výjimečný výkon oslavil gólem v samotném závěru.

Fanoušci si díky dloubáku Antonína Panenky a zlatému konci zřejmě mnohem víc připomínají výhru nad Německem v Bělehradě, ale na stadionu Maximir v Záhřebu se hrál nedlouho před tím - 16. června roku 1976 jeden z největších zápasů československé éry.

Pozdější mistři Evropy v něm za deště porazili Nizozemsko 3:1 i k velké radosti jugoslávských fanoušků.

„Tehdy to nebyli ani Srbové, ani Chorvati, ani Slovinci. Byli to Jihoslované a fandili nám,“ zavzpomínal ve vysílání Slovenského rozhlasu Anton Ondruš.

Rizikoví fanoušci

S podporou publika to teď bude jiné. Stadion s více než stoletou tradicí Maksimir, který dostal název podle okolní čtvrti, prošel mnoha přestavbami, ta poslední velká je stará dvě desítky let, všechna místa jsou osázena sedačkami a jen málo z nich obsadí fanoušek, který by v odvetném utkání držel palce českému klubu.

V roce 1976 Čechoslovákům na Maksimiru fandili, ve čtvrtek to hráči Viktorie Plzeň čekat nemohou

„Předvedli, že fandit umí a poženou Dinamo dopředu. Určitě budou dělat všechno pro to, aby nás vyřadili. Lepší je, když je na hřišti ticho a slyšíte každé slovo, ale k fotbalu to patří a určitě se těšíme,“ vyhlíží odvetné utkání záložník Plzně Milan Petržela.

I když jsou ochozy dost daleko od hrací plochy, fanoušci jsou schopni vytvořit bouřlivou atmosféru. Hlavně ti ze skupiny, která si říká Bad Blue Boys. Vznikla v roce 1986 má zkratku BBB, ve znaku buldoka, a hymnu „Miluji Dinamo".

Za své fandění jsou Bad Blue Boys často chváleni, zároveň ale patří k velmi obávaným skupinám. Část tvrdého jádra napadla před sedmi lety v jedné záhřebské restauraci výpravu s partnery pražské Sparty před pohárovým utkáním. I proto má teď každý autobus, který po městě přepravuje zástupce a hosty plzeňské Viktorie přední sedadla rezervovaná pro ochranku.

Odvetný zápas Evropské ligy začíná v Záhřebu ve čtvrtek pět minut před sedmou, Radiožurnál nabídne snažení Viktorie Plzeň v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne textový online.