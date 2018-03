FAČR chystá sportovní radu. 'Oslovil jsem Rosického,' říká předseda Malík

„Chtěl bych ještě jedno páté jméno a v této souvislosti jsem oslovil Tomáše Rosického, na jehož rozhodnutí čekám. Do této role by mi pasoval," uvedl Malík, podle kterého by sportovní rada měla být platformou k diskuzi. „Měla by vytvářet určité zrcadlo pro kroky, které děláme, abychom si byli jisti, že je děláme správně a ku prospěchu českého fotbalu,“ dodal Malík.

Kromě vznikající sportovní rady a jejího složení řeší Malík také změny stanov, které po FAČR vyžadují mezinárodní fotbalové asociace UEFA a FIFA. Kvůli současné podobě stanov totiž skončila patem loňská červnová volba předsedy asociace.

Ať o předsedovi FAČR rozhodne ve 4. kole los, navrhují na Moravě. 'Zlámal se zbláznil,' kontruje Berbr Číst článek

Na nové podobě stanov, která by zablokování volby předsedy znemožnila, se ale zástupci české a moravské komory zatím neshodli. Martin Malík přesto věří, že se to změní.

„Já jsem stále optimistou, věřím, že se dokážeme dohodnout na změně, kterou po nás FIFA a UEFA požadují. 24. května proběhne valná hromada, kde bychom měli změnu stanov realizovat, a já věřím, že k tomu nakonec dojde,“ řekl Malík.

O změnu stanov se zástupci české a moravské komory přeli naposledy v tomto týdnu. Návrh moravské komory, aby volbu předsedy v případném 4. kole rozhodoval los, česká strana odmítla.

Pokud asociace stanovy na květnové valné hromadě nezmění, tak UEFA a FIFA do Prahy vyšlou normalizační komisi, která stanovy upraví podle svého.