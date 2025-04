FAČR hodlá usilovat o pořadatelství evropského šampionátu fotbalistů do 19 let

Fotbalová asociace ČR hodlá usilovat o pořadatelství evropského šampionátu hráčů do 19 let. Výkonný výbor dnes schválil deklaraci zájmu, v příštích týdnech bude FAČR řešit, v jakých místech by se šampionát konal. Na tiskové konferenci o tom informovalo vedení asociace. Praha 18:51 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté do 21 let slaví výhru nad Belgií | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Je naše dlouhodobá strategie o tento typ pořadatelství usilovat. Jsem přesvědčený, že to je dobrá propagace českého fotbalu v zahraničí i propagace fotbalu jako takového u nás v České republice,“ uvedl generální sekretář FAČR Martin Procházka.

„Zatím je to deklarace zájmu, následovat by pak měla konkretizace. Tedy kde by se ty zápasy hrály. Ten závěrečný turnaj je pro osm družstev. Zatím dochází k nějakému vytipování potenciálních míst, kde by realizace připadala v úvahu. Další krok by měl pak nastat v září, kdy je potřeba poslat konkrétní informace,“ řekl první místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Výkonný výbor dnes také schválil aktualizaci letošního rozpočtu po navýšení dotací ze strany Národní sportovní agentury (NSA). „Jak všichni víte, vloni došlo k prioritizaci sportů. Bylo avizováno, že 30 sportů z té první skupiny by mělo být podpořeno o trochu víc, než tomu bylo v minulých letech. Takže zatímco v minulých letech k tomu navýšení podpory na úrovni fotbalové asociace ze strany NSA docházelo někde v úrovni 20 až 30 milionů korun, letos to navýšení je něco přes 70 milionů korun,“ uvedl Šidliák.

„Chceme za to NSA poděkovat. Je vidět, že neustálé komunikace, které s ní probíhají, nesou nějaké ovoce. Ta finální čísla jsme dostali asi před 14 dny. Samozřejmě drtivá většina těch prostředků míří přímo do sportu. Například sedmnáctka po 14 letech postoupila na mistrovství světa. Takže to je přesně jedna z těch oblastí, kam tyto prostředky budou směřovat,“ nastínil Šidliák.