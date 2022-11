Není to na škodu, myslí si trenér reprezentace Šilhavý o přípravném zápase proti Faerským ostrovům

V úterý se utkají v přípravě v Olomouci, příští rok spolu budou znovu v kvalifikaci bojovat o postup na mistrovství Evropy.

Los ve Frankfurtu na začátku října české fotbalisty potěšil. V kvalifikaci o postup na Euro 2024 v Německu dostali přijatelné soupeře. S jedním z nich – Faerskými ostrovy – už ale v tu chvíli měli domluvené přípravné utkání na listopad.

„Samozřejmě, když jsme byli na losu a dostali jsme Faerské ostrovy, tak jsme se o tom jen krátce bavili s trenérem,“ přiznává manažer fotbalové reprezentace Tomáš Pešír, že ho hned napadla myšlenka na změnu soupeře pro nadcházející přípravné utkání v Olomouci.

„Ale uznali jsme za vhodné, že by to nebylo úplně šťastné, už jen z důvodu, že jsme s nimi dlouho v kontaktu. Proces organizace přátelského zápasu trvá docela dlouho, byla podepsaná smlouva, smlouva se stadionem, takže vše bylo doladěné. Aniž bychom chtěli nějakým způsobem podcenit Faerské ostrovy, tak jsme uznali za vhodné, že když je to přátelák, soupeře měnit nebudeme.“

Navíc poté, co hned několik klubů neuvolnilo své hráče a další fotbalisté se omluvili kvůli zranění, se dá očekávat, že zítřejší sestava proti Faerským ostrovům se od těch v kvalifikačních zápasech příští rok bude dost lišit.

„Není to úplně běžné, ale myslím, že to není na škodu. Každý zápas je jiný a jednak už to ani nešlo změnit a z naší strany by to neměl být problém,“ tvrdí reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Jak moc dopředu si tedy národní tým domlouvá soupeře pro přípravné zápasy?

„Ideálně půl roku dopředu, už teď víme, že budeme muset odehrát jedno utkání v červnu, takže už jsme v kontaktu s potenciálními soupeři. Jsou to utkání, které musíme odehrát, protože to jsou oficiální zápasy nařízené UEFA, a z toho důvodu ty utkání hrajeme,“ vysvětluje manažer fotbalové reprezentace Tomáš Pešír.

Po úterním utkání proti Faerským ostrovům od 18 hodin v Olomouci čeká ještě české fotbalisty v sobotu další přípravný duel v Turecku.

Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu a stanice Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.