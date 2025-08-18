Falešné autobiografie (nejen) hvězdných fotbalistek. Přibývá titulů vytvořených umělou inteligencí
Britská televize Sky News vydala varování před sportovními autobiografiemi generovanými umělou inteligencí. Nejnovější odhalený případ se týká knih o anglických vítězkách fotbalového mistrovství Evropy Chloe Kellyové a Michelle Agyemangové. Obaly falešných autobiografií přitom ale obsahují ilustraci míče na americký fotbal.
„Knihy vytvořené pomocí umělé inteligence jsou pro nás stále větším problémem. Pomocí těchto nových, úžasných nástrojů je vytváření obsahu neuvěřitelně snadné,“ řekl pro Sky News výkonný ředitel Asociace vydavatelů Dan Conway.
Conway poukázal také na to, že pro čtenáře je složité poznat rozdíl mezi řádně rešeršovanou knihou, která se zabývá tématem, o kterém chtějí číst, oproti něčemu, co bylo neuvěřitelně rychle vytvořeno pomocí technologie AI.
Případ anglických fotbalistek
V poslední době se například na internetovém serveru Amazon začaly objevovat knihy v návaznosti na úspěch anglické reprezentace na nedávném ženském mistrovství Evropy. Konkrétně se jednalo o autobiografie Chloe Kellyové a Michelle Agyemangové. Obě knihy mají stejné titulní strany, na kterých je ale vyobrazen míč na americký fotbal.
Co je na obou knihách rovněž shodně pochybné, je načasování jejich vydání. V případě útočnice Agyemangové vyšla „její“ autobiografie den po vyrovnávacím gólu, který vstřelila v semifinále proti Itálii. Kniha o Kellyové byla zase vydána den poté, co zaznamenala vítěznou penaltu ve finálovém rozstřelu se Španělskem.
Uvedený autor obou knih Teel E. Burford nemá žádné digitální stopy mimo Amazon a další online prodejce. Od začátku července má navíc na svém kontě více než 45 knih o politicích, vědcích, podnikatelích, hudebnících i sportovních hvězdách.
Podobný případ se týká i bývalé kapitánky anglické fotbalové reprezentace Steph Houghtonové. V listopadu loňského roku vydala vlastní autobiografii s názvem Leading From The Back, přičemž obal knihy tvoří její fotografie v bílém tričku a s míčem v rukou.
Na Amazonu se poté objevila napodobenina této knihy s podtitulem The untold story of an english former professional footballer, která měla na titulní straně odlišnou fotografii Houghtonové na černém pozadí. Nyní už v online obchodě dostupná není.
„Vytvoření knihy vyžaduje hodně tvrdé práce. Je škoda, že ji Amazon povolil na svém portálu,“ reagovala Houghtonová, když zjistila, že existuje imitace její více než třísetstránkové knihy.
Bývalá kapitánka afghánského fotbalového týmu Khalida Popalová se rovněž setkala s imitací vlastního díla. Autorka knihy My Beautiful Sisters, která je drsným svědectvím o sexuálním zneužívání v jejím týmu a o pomoci hráčkám při útěku před Tálibánem, byla šokována ze skutečnosti, že byl její příběh přepracován a vydán pod názvem Khalida Popal – The untold story of a revolutionary athlete.
„Je to děsivé. Tento příběh je velmi důležitý. Jsou to hlasy a příběhy stovek a tisíců žen, které trpěly a které jsou oběťmi a přeživšími brutality a války a výzev v Afghánistánu,“ popsala Popalová. Falešná autobiografie byla také nabízena k prodeji na internetu. Momentálně už není dostupná.
Reakce Amazonu
Mluvčí Amazonu pro Sky News uvedl, že společnost má pokyny týkající se obsahu, které upravují, které knihy mohou být uvedeny do prodeje, a disponuje proaktivními a reaktivními metodami, které jí pomáhají odhalit obsah porušující její pokyny, ať už je generován umělou inteligencí, nebo ne.
Uvedl také, že Amazon nadále posiluje ochranu před nevhodným obsahem a jeho postupy a pokyny se budou dále vyvíjet v závislosti na změnách v oblasti publikování.