Londýnské ulice byly po anglickém vítězství divoké. Policie při oslavách zadržela 20 fanoušků za rabování

Při oslavách postupu fotbalistů Anglie do finále mistrovství Evropy zadrželi policisté v ulicích Londýna dvacet lidí. Většinou kvůli rvačkám, narušování veřejného pořádku a napadení policie.

Podle agentury Reuters fanoušci lezli po autobusech a telefonních budkách. U náměstí na Piccadilly Circus zablokovali dopravu.

THE SCENES IN CENTRAL LONDON RIGHT NOW.... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



📹 @PaulBrown_UKpic.twitter.com/qVC41f0yZV — Footy Accumulators (@FootyAccums) July 7, 2021

Příznivci vyrazili do ulic poté, co si tým trenéra Garetha Southgatea ve Wembley díky kontroverzní penaltě v prodloužení poradil v semifinále 2:1 s Dánskem. Anglie prošla do prvního finále od titulu mistrů světa v roce 1966. Jejím soupeřem bude v neděli Itálie.

„Policisté byli po vítězství rozmístění po Londýně. Hlídali a střetávali se s fanoušky. Bylo tam několik oddělených skupin příznivců, které se sdružovaly primárně v centru Londýna,“ uvedla policie na svém twitterovém účtu. Dodala, že policisté na skupiny po celý večer dohlíželi.