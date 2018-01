Fanoušci Arsenalu si místo finále FA Cupu, na které jsou už zvyklí, užijí alespoň svatbu prince Harryho

„Bylo velmi frustrující sledovat zápas z tribuny a ještě k tomu vidět tým prohrát. Hráli jsme proti velmi dobrému celku a náš výkon celkově nebyl dobrý,“ litoval po vyřazení Arsène Wenger, který musel zápas kvůli trestu za urážky rozhodčího sledovat z tribuny.

Fanoušci i experti Wengerovi vyčítají, že soupeře podcenil a znovu změnil sestavu, tentokrát mu ale risk nevyšel. Nespokojení příznivci ale našli na vyřazení z FA Cupu i něco pozitivního.

Jak napsali na sociálních sítích, budou si moci užít královskou svatbu prince Harryho. Ta je totiž v plánu 19. dubna, tedy ve stejný den jako finále nejstarší klubové soutěže na světě.

Wenger Out

Jinak ale moc důvodů k vtipkování nemají a dál požadují odchod trenéra Arsèna Wengera, který je na lavičce londýnského klubu už od roku 1996.

„Arsenal je na cestě domů, a to ho ještě čekají v nejbližší době odchody největších hvězd Sáncheze a Özila, takže si myslím, že doba Arsèna Wengera v Arsenalu je pryč. Teď jde jen o to, jak dlouho se z toho bude Arsenal vzpamatovávat,“ myslí si redaktor Seznam Zprávy a velký fanoušek Arsenalu Jindřich Šídlo.

Několik stovek příznivců Gunners protestovalo proti francouzskému trenérovi loni v březnu přímo před stadionem a vyzývalo vedení, aby s ním neprodloužilo smlouvu.

Vedení ale jejich protesty nevyslyšelo a v květnu podepsalo s Wengerem smlouvu na další dva roky. I přes konec v poháru a velkou bodovou ztrátu v anglické lize to ještě může být pro Arsenal úspěšná sezona.

Kdyby se týmu ze severu Londýna podařilo vyhrát Evropskou ligu, kvalifikoval by se i do Ligy mistrů. A část fanoušků by si mohl Arsene Wenger udobřit, pokud by jeho svěřenci vyřadili v Ligovém poháru Chelsea. Úvodní duel je čeká už tuto středu.