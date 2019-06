Útočník Fantiš se vrací z Příbrami do Zlína. Fotbalisty Baníku posílil záložník Bohemians 1905 Reiter

Fotbalista Antonín Fantiš se po necelých dvou letech vrací do Zlína. Sedmadvacetiletý útočník přestoupil z Příbrami a ve staronovém působišti podepsal tříletou smlouvu. „Ševci“ o tom informovali na svém webu. Novou posilu hlásí také Ostrava. Do Baníku přestoupil záložník Rudolf Reiter. Čtyřiadvacetiletý hráč přišel z Bohemians 1905, kluby jsou na jeho příchodu dohodnuty. Oba celky to oznámily na sociálních sítích.

