‚Když s Českem neuhrajeme dobrý výsledek, fanoušci budou zklamaní.‘ Fotbal na Faerských ostrovech roste

Fotbalový trpaslík, outsider. Takové jsou nálepky sobotního soupeře české reprezentace v kvalifikaci mistrovství Evropy. Faeřané ale pracují na tom, aby to už v budoucnu neplatilo. Pro Radiožurnál o tom promluvil člen tamního fotbalového svazu Pætur Smith Clementsen. Tórshavn 9:20 17. června 2023

Když má technický ředitel faerského fotbalového svazu Pætur Smith Clementsen zmínit hlavní výzvu, se kterou se vypořádává, hned řekne počet obyvatel. Těch má tahle autonomní oblast Dánského království jen přes 50 tisíc, což je mimochodem míň než ovcí, které na Faerech žijí.

„Ale registrovaných fotbalistů je tu na druhou stranu 7 200, to znamená, že fotbal hraje zhruba 13 procent obyvatel, to je možná světový rekord,“ usmívá se v rozhovoru pro Radiožurnál Clementsen.

A není to samo sebou, jeho tým hledá hráče a hráčky už ve školkách a pak se jim snaží nabídnout co nejlepší péči.

„Když jsem tady na svazu v roce 2016 začínal, byl jsem ve fotbalovém oddělení jediný, teď máme osm zaměstnanců na plný úvazek. Třeba hned rok nato jsme najali čtyři trenéry, kteří dohlíží na tréninkový proces v našich 17 faerských klubech. Ty už skoro všechny mají také kategorie dětí do sedmi a devíti let, a to dokonce zvlášť pro kluky a holky,“ vysvětluje Clementsen.

Když vyrostou, můžou hrát faerskou ligu, která je poloprofesionální. Fotbalisté sice dostávají od klubů peníze, ale trénují až večer, aby přes den mohli chodit do práce. Několik reprezentantů působí v zahraničí a čím dál častější také je, že tam odchází už po základní škole.

Výhry sice stále ještě nemůžou fotbalisté Faerských ostrovů považovat za samozřejmost, ale zase už neplatí za žádné nazdárky. Loni v Lize národů zdolali Turecko, před pár lety dvakrát porazili Řecko a ve světovém žebříčku mají pod sebou kromě srovnatelných zemí i Lotyšsko, Litvu nebo Moldavsko. Tak co dál?

„Větu ‚Chceme na mistrovství světa!‘ od nás neuslyšíte, nemá cenu to říkat. Místo toho řešíme, jak se zlepšovat, co musíme dělat, jaký je další krok. Ale fanoušci jsou tu hodně zmlsaní, pokud neuhrajeme dobrý výsledek s Českem, budou zklamaní. Na druhou stranu, když budou mít takový přístup i hráči, tak se jednou za čas dočkáme,“ říká Pætur Smith Clementsen.

