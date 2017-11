Faul, ofsajd, rozhodující gól. Karvinští fotbalisté po prohře v Ostravě těžko skrývali frustraci

Fotbalisté Baníku Ostrava hráli v sobotu zápas 15. kola HET ligy s Karvinou. Dva regionální soupeři hrají o záchranu a nakonec duel rozhodl gólem na 2:1 Milan Baroš pět minut před koncem zápasu. Tenhle gól i samotný závěr však přinesl hodně emocí. Ostrava 8:38 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Janové Moravec a Kalabiška neuhlídali Milana Baroše, ten měl ale před rozhodujícím gólem viditelný ofsajdový náskok | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Baníkovští fanoušci se mohli radovat, ale karvinští fotbalisté se cítili ukřivdění. Útočník Tomáš Wágner, který v 60. minutě dostal hosty do vedení, se zlobil, že ho domácí Breda před rozhodujícím momentem fauloval.

„Ještě že to bylo v televizi, já jsem to věděl hned. Nechtěl jsem balon kopnout z první, chtěl jsem ho zpracovat a on mě kopl do nohy. V televizi mi to potvrdili, ale nevymlouvám se na rozhodčí, všichni to viděli. My jsme mohli dát na 2:1, nedali jsme a doplatili jsme na to. V boji o záchranu,“ upozornil Radiožurnál Wágner.

Milan Baroš byl navíc při zakončení rozhodující akce zápasu ve viditelném ofsajdu, proto byli další karvinští hráči ještě razantnější a naznačovali, že jejich tým poškodili rozhodčí.

„Jsme frustrovaní z toho, co se stalo. Udělali jsme dost, abychom bodovali, ale některé věci ovlivnit nemůžeme. Je na to jedno přísloví, ale je v tom i vulgární slovo, tak bych ho nechtěl použít, ale říká se, že silnější pes… víte co. Takže asi tak,“ udržel se slovenský obránce Karviné Marek Janečka.

Baroš: Úleva pro jarní práci

To hrdina sobotního večera Milan Baroš, autor vítězného gólu a celkově šesté podzimní trefy, se nechtěl ke karvinským stížnostem vyjadřovat.

„Samozřejmě, že jsou frustrovaní. Vedli 1:0 a doufali, že aspoň bod odsud odvezou. Taky jsme na Spartě měli v osmé minutě penaltu, ale to je prostě fotbal, jednou vám to pomůže, jednou vás to srazí. My si hledíme sebe, vyhráli jsme a to je podstatné,“ řekl autor vítězného gólu.

Baník tedy vyhrál a bodově se dotáhl na svého sobotního soupeře. Že by tím ale zachránil nepovedený podzim, to si jeho opora nemyslí.

„Spíš je to úleva pro jarní práci. Ještě není konec, na Slavii můžeme něco uhrát, ale tyhle tři body byly strašně důležité pro pokračování v zimě a nachystání se na jaro,“ dodal před posledním podzimním utkáním na hřišti pražské Slavie Milan Baroš.

HET liga (PLATNÉ K 26. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 14 14 0 0 32:5 42 2. SK Sigma Olomouc 14 8 5 1 22:9 29 3. SK Slavia Praha 14 8 4 2 24:5 28 4. FC Slovan Liberec 15 8 3 4 23:16 27 5. AC Sparta Praha 14 7 4 3 18:11 25 6. Bohemians Praha 1905 15 5 7 3 15:13 22 7. FK Jablonec 14 5 5 4 20:17 20 8. FK Teplice 14 5 4 5 18:17 19 9. FK Dukla Praha 15 5 4 6 18:27 19 10. FK Mladá Boleslav 15 5 2 8 19:26 17 11. FC Fastav Zlín 14 4 4 6 15:21 16 12. FC Zbrojovka Brno 15 4 2 9 11:22 14 13. FC Baník Ostrava 15 2 5 8 20:30 11 14. MFK Karviná 15 3 2 10 15:25 11 15. FC Vysočina Jihlava 15 3 1 11 14:30 10 16. 1.FC Slovácko 14 1 6 7 10:20 9