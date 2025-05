Favorita na triumf nemám, ale líbí se mi příběh Interu Milán, říká před finále Ligy mistrů Horváth

V sobotu večer se v Mnichově rozhodne o vítězi aktuálního ročníku Ligy mistrů. V Allianz Aréně proti sobě nastoupí Inter Milán a Paris Saint-Germain. Francouzsko-italský souboj začíná ve 21 hodin. „Nyní PSG musí přepnout a plně se zkoncentrovat na finále, naopak Inter bojoval až do posledního kola italské ligy, takže valí pořád naplno. Inter bude dobře rozehraný a připravený,“ myslí si expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 10:23 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisty Interu Milán čeká ve finále Ligy mistrů francouzský celek PSG | Foto: David Klein | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

Pavle, máte před večerním finále favorita na vítězství?

Nemám, ale trochu víc budu fandit Interu Milán. Paříž má fantastické hráče, ale mně se líbí příběh týmu, který hraje srdcem. Inter je vždy skvěle takticky připravený a bojuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si experta Radiožurnálu Sport před finále Ligy mistrů mezi Interem Milán a PSG

Máte v dresu Interu Milán nějakého oblíbeného hráče?

Vždy jsem si o Lautaro Martínezovi myslel, že je to nagelovaný frajírek. On dává góly a jelikož jsem měl možnost ho vidět v zápasech proti Plzni i Spartě, tak jsem trochu změnil názor, protože pracuje i do defenzivy. Jde o týmového hráče. Překvapil mě, jak se dokáže obětovat pro tým.

Předpokládal jste, že Inter dojde až do finále Ligy mistrů?

Úplně ne. To jsem ale nečekal ani v sezoně, kdy jsem působil v Plzni jako asistent trenéra. Tehdy jsme v základní skupině měli ještě Barcelonu, Bayern Mnichov a říkali si, že Inter je z nich nejslabší a že proti nimi můžeme získat body. Oni nakonec hráli finále Ligy mistrů. Jejich hra nevypadá, že by soupeře úplně válcovali, ale jsou ohromně produktivní a soupeře nepouští do moc velkých šancí.

Nemůžou být ve výhodě přece jen fotbalisté Paris Saint-Germain, kteří už v aktuální sezoně získali francouzský titul, oproti Interu, který v italské lize skončil na druhém místě o bod za Neapolí?

Viděl jsem předposlední zápas PSG, kdy výkon na hřišti byl skvělý, ale už jsem tam neviděl žádnou radost po vítězném utkání. PSG získává titul s předstihem pár kol před koncem sezony už docela pravidelně, takže stoprocentní motivace už tam není. Výhodou může být spíš to, že se uzdraví klíčoví hráči. Nyní musí přepnout a plně se zkoncentrovat na finále, naopak Inter bojoval až do posledního kola italské ligy, takže valí pořád naplno. Inter bude dobře rozehraný a připravený.

Jak vzpomínáte na fotbalový stadion v Mnichově, kde se bude večer hrát finále?

Je to nádhera. Myslím, že tam jsou na tribunách pro fanoušky čtyři patra. Dvakrát jsem tam byl jako divák a je to ohromný zážitek. Němci budou v organizaci zápasu zase v topu a utkání bude mít skvělou atmosféru, protože na tomto fotbalovém svatostánku to ani jinak nejde.