ŽIVĚ: Fotbalisté Baníku dohrávají přerušený zápas s Teplicemi. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Fotbalisty Ostravy a Teplic čeká dohrávka předčasně ukončeného zápasu 2. kola první ligy. Utkání má výkop v 17.00 a začne v 25. minutě za stavu 1:0 pro Baník. V původním termínu 27. července se duel nedohrál kvůli nezpůsobilému terénu po hustém dešti. Utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
Zápas přinese i několik specifik. Ani na jedné straně nemohou zasáhnout do duelu posily, které dorazily do klubu až po původním termínu utkání. Zároveň platí pravidlo, že hráči, kteří byli v době přerušení na trávníku, nesmějí být mezi náhradníky.
Ani jednomu ze soupeřů se nyní nedaří. Baník, který má k dobru ještě odložený zápas v Pardubicích, vyhrál jediný z šesti duelů v ligové sezoně a patří mu v tabulce až 14. místo.
Severočeši bodovali pouze jednou ze sedmi utkání a jsou předposlední o bod za Slezany.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|12
|20
|2.
|Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|8
|19
|3.
|Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|7
|18
|4.
|Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|9
|15
|5.
|Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|2
|14
|6.
|Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|1
|13
|7.
|Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|2
|12
|8.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|1
|11
|9.
|Bohemians 1905
|7
|3
|1
|3
|5:8
|-3
|10
|10.
|Hradec Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|-2
|9
|11.
|Dukla Praha
|8
|1
|4
|3
|7:10
|-3
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|-7
|7
|13.
|Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|-6
|5
|14.
|Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|-3
|4
|15.
|Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|-8
|3
|16.
|Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|-10
|2