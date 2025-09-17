ŽIVĚ: Fotbalisté Baníku dohrávají přerušený zápas s Teplicemi. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalisty Ostravy a Teplic čeká dohrávka předčasně ukončeného zápasu 2. kola první ligy. Utkání má výkop v 17.00 a začne v 25. minutě za stavu 1:0 pro Baník. V původním termínu 27. července se duel nedohrál kvůli nezpůsobilému terénu po hustém dešti. Utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.

Fotbalisté Baníku Ostrava

Fotbalisté Baníku Ostrava | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Zápas přinese i několik specifik. Ani na jedné straně nemohou zasáhnout do duelu posily, které dorazily do klubu až po původním termínu utkání. Zároveň platí pravidlo, že hráči, kteří byli v době přerušení na trávníku, nesmějí být mezi náhradníky.

Ani jednomu ze soupeřů se nyní nedaří. Baník, který má k dobru ještě odložený zápas v Pardubicích, vyhrál jediný z šesti duelů v ligové sezoně a patří mu v tabulce až 14. místo.

Severočeši bodovali pouze jednou ze sedmi utkání a jsou předposlední o bod za Slezany.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 17. 9. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Slavia 8 6 2 0 18:6 12 20
2. Sparta 8 6 1 1 17:9 8 19
3. Jablonec 8 5 3 0 12:5 7 18
4. Plzeň 8 4 3 1 16:7 9 15
5. Zlín 8 4 2 2 11:9 2 14
6. Olomouc 8 4 1 3 5:4 1 13
7. Karviná 8 4 0 4 13:11 2 12
8. Liberec 8 3 2 3 11:10 1 11
9. Bohemians 1905 7 3 1 3 5:8 -3 10
10. Hradec Králové 8 2 3 3 10:12 -2 9
11. Dukla Praha 8 1 4 3 7:10 -3 7
12. Mladá Boleslav 7 2 1 4 14:21 -7 7
13. Slovácko 8 1 2 5 4:10 -6 5
14. Ostrava 6 1 1 4 4:7 -3 4
15. Teplice 7 1 0 6 8:16 -8 3
16. Pardubice 7 0 2 5 8:18 -10 2

