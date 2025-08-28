ŽIVĚ: Baník Ostrava hraje doma v odvetě s Celje 0:0. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Fotbalisté ostravského Baníku v Konferenční lize usilovat usilují proti Celje o obrat nepříznivého stavu 0:1 z úvodního duelu. Postup do hlavní fáze evropské soutěže si může zajistit po 17 letech. Utkání začalo ve 20.00 a stanice Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu. Web iROZHLAS.cz duel sleduje v podrobné online reportáži.
V Ostravě se bude hrát od 20.00. Baník nebyl v hlavní fázi pohárové soutěže od účasti v bývalém Poháru UEFA v sezoně 2008/09.
Za účast v ligové části Evropské ligy je prémie 4,31 milionu eur (106 milionů korun), za Konferenční ligu pak 3,17 milionu eur (78 milionů korun).
ONLINE: FC Baník Ostrava - NK Celje v podrovné online reportáži
Číst článek
🔥 𝗱𝗲𝗺 𝗿𝘂𝗯𝗮𝘁 🔨— FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) August 28, 2025
𝘀𝗲𝘀𝘁𝗮𝘃𝗮 | Jdeme na to! 💪🏻 Ze zdravotních důvodů jsou bohužel mimo hru Michal Kohút a Ladislav Almási. Na lavičce poprvé připraven Jakub Pira. 💪🏻 #fcbcel pic.twitter.com/9HYdHF0rmy