ŽIVĚ: Baník Ostrava hraje doma v odvetě s Celje 0:0. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalisté ostravského Baníku v Konferenční lize usilovat usilují proti Celje o obrat nepříznivého stavu 0:1 z úvodního duelu. Postup do hlavní fáze evropské soutěže si může zajistit po 17 letech. Utkání začalo ve 20.00 a stanice Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu. Web iROZHLAS.cz duel sleduje v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Baníku Ostrava

Fotbalisté Baníku Ostrava | Zdroj: Profimedia

V Ostravě se bude hrát od 20.00. Baník nebyl v hlavní fázi pohárové soutěže od účasti v bývalém Poháru UEFA v sezoně 2008/09.

Za účast v ligové části Evropské ligy je prémie 4,31 milionu eur (106 milionů korun), za Konferenční ligu pak 3,17 milionu eur (78 milionů korun).

ONLINE: FC Baník Ostrava - NK Celje v podrovné online reportáži

