V Ostravě si během ročního hostování získal důvěru hráčů i fanoušků. I tak Plavšić v Baníku skončí

Téměř celou uplynulou sezonu strávil srbský fotbalista Srdjan Plavšić ve službách Baníku Ostrava. Pokud by klub vyhlašoval takovou cenu, tak by musel být nejlepším hráčem sezony. A to přicházel jako bývalý hráč Sparty pod smlouvou ve Slavii se vzájemnou nedůvěrou.

„Nebyl jsem si jistý, jak mě lidé v Ostravě přijmou. Někdo si totiž myslí, že když přijdete ze Sparty nebo Slavie, že máte nos nahoru. Někteří kluci, kteří mě znali jen z trávníků, tak si mysleli, že jsem arogantní. Až jsme se seznámili, tak za mnou přišel Jarda Svozil a ocenil, že jsem přišel ze Slavie, Sparty a nyní makám pro Baník,“ vzpomíná na Radiožurnálu Sport na začátky v Ostravě srbský záložník Plavšić.

Obránce Svozil nového spoluhráče pochválil po několika trénincích, hned po prvním utkání v září si pak Plavšić získal i baníkovské fanoušky.

„Když jsem do Ostravy přicházel, tak jsem si vůbec nemyslel, že si fanoušky získám na svoji stranu, ale věděl jsem, že když budu na hřišti makat každou minutu a dělat, co mám, tak to lidé poznají. Po prvním zápase jsem šel k tribuně a jeden z hlavních fanoušků mi řekl, že proti mně nic nemají. Potvrdili mi, že když budu makat naplno, tak nebude žádný problém,“ připomíná Plavšić.

Týmový neúspěch

Sedmadvacetiletý Srb prožil v Baníku dobrou sezonu, když ve čtyřiadvaceti zápasech dal pět gólů a na dalších pět přihrál. Dvanáctkrát byl vyhlášen hráčem utkání. Ale týmově to nevyšlo. Baník hrál ve skupině o záchranu.

„Myslel jsem si, že minimálně skončíme v prostřední skupině, protože Baník nepatří tam, kde je teď. Doufám, že v příští sezoně už bude hrát alespoň v prostřední skupině, ale jsem přesvědčený, že patří nahoru,“ přeje Plavšić ostravskému celku.

V Baníku téměř jistě pokračovat nebude. Měl by se vrátit z hostování do Slavie Praha, ale chtěl by odtud vyrazit do zahraničí. „Na rok v Ostravě budu vzpomínat jen v dobrém, i když nebudu v Baníku, tak mu budu fandit,“ doplňuje srbský záložník.

Během zimní přípravy se Plavšićovi narodila dcera Vina a v sobotu se doma v Srbsku bude ženit s partnerkou Anjou.