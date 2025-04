Nedvěd má zájem koupit fotbalový klub z Hradce Králové, město bude s firmou jednat o podmínkách

Předběžnou nabídku na koupi městského prvoligového fotbalového klubu FC Hradec Králové podala městu jen společnost Fotbal HK 1905, za níž stojí například bývalý reprezentant Ivo Ulich, držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd a podnikatel Ondřej Tomek. Město s firmou bude o podmínkách prodeje jednat. Ve střetu to řekla mluvčí města Kateřina Rohlíčková. Město prodává 89 procent akcií klubu, 11 procent si hodlá ponechat. Hraec Králové 13:08 2. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Nedvěd | Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

Druhý zájemce o klub, kterým byla podle deníku Sport americká firma Blue Crow Sports Group, nabídku nepodal. Lhůta pro podání předběžných nabídek skončila ve středu v 10.00.

Do městem vypsaného tendru se v lednu přihlásily dva subjekty a oba postoupily do druhého kola, v němž mohly podat předběžné nabídky.

„Fotbal HK 1905 byl celou dobu aktivní a o klub má eminentní zájem. Nabídku otevíralo poradenské sdružení, a to před několika málo desítkami minut. Město veškeré podrobnosti jejího obsahu zatím nezná, věří ale, že půjde o dobrý podklad pro další jednání,“ uvedla mluvčí radnice.

Kromě Ulicha, Nedvěda a Tomka jsou dalšími spoluvlastníky společnosti Fotbal HK 1905 podílník developerské společnosti Finep Pavel Rejchrt a podnikatel se zkušenostmi ze sportovního marketingu Radek Šenk.

O nabídce bude město po jejím vyhodnocení ve spolupráci se svým poradcem s uchazečem jednat. Řešit se budou především úpravy a podoby akviziční smlouvy, akcionářské smlouvy a pachtovní smlouvy.

Primátorka a předsedkyně představenstva FC Hradec Králové Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) ve středu před 10.00 odhadla, že zhruba do dvou týdnů by mohlo být svoláno první kolo jednání.

U jednání bude i zástupce opozice v hradeckém zastupitelstvu, a to předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Lukáš Fiedler.

Fáze vyjednávání by podle odhadu primátorky mohla trvat několik týdnů až jednotek měsíců. Do procesu se zapojí i členové hodnotící komise, v níž mají zastoupení koaliční i opoziční strany v zastupitelstvu města. Dojednaný návrh transakční dokumentace půjde ke schválení zastupitelům, pak by uchazeč měl dát finální cenovou nabídku.

Pokud by nový majitel do klubu nevstoupil do začátku července, jak se zatím plánuje, nic se podle primátorky nestane.

„Sezonu (v klubu) připravujeme tak jako tak, nemůžeme čekat na výběr většinového akcionáře. Pro nás je důležité, abychom se dobrali co nejlepšího výsledku pro město,“ uvedla.

S novým většinovým majitelem by měl klub podle představ města útočit na start v evropských pohárech. Radnice také počítá s tím, že na nového akcionáře by přešlo financování A-mužstva.

Hospodaření FC Hradec Králové skončilo v účetním roce 2023/2024 ztrátou 1,8 milionu korun po předchozím zisku 6,6 milionu korun. Celkové výnosy klub zvýšil o 48 procent na 171 milionů korun, z nichž 52 milionů korun tvořily dotace od města.

