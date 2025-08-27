ŽIVĚ: Fotbalisté Sparty hrají odvetu na stadionu v Rize. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Fotbalisté Sparty mohou udělat poslední krok k účasti v hlavní fázi Konferenční ligy. V odvetě závěrečného 4. předkola budou hájit náskok 2:0 na hřišti FC Riga, kterou vede bývalý trenér Plzně Adrián Guľa. Letenští se zároveň pokusí prodloužit sérii devíti soutěžních výher. Utkání má výkop v 18.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Web iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.

Pražané se v minulých dvou sezonách probojovali do osmifinále Evropské ligy a po 19 letech do Ligy mistrů.

Nyní by se mohli představit ve třetí pohárové soutěži. Postup do hlavní fáze, kde každý z týmů čeká od října do prosince v jednotné tabulce 36 týmů šest soupeřů, by jim vynesl 3,17 milionu eur (téměř 78 milionů korun). Los se uskuteční v pátek.

Kvůli zranění do Rigy neodcestovali Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Magnus Kofod, Asger Sörensen a Adam Ševínský. Naopak s týmem je Jaroslav Zelený, který chyběl posledních pět soutěžních zápasů.

