Evropa je pro Spartu strašně důležitá, shodují se trenér i hráči. Letenští ale v odvetě v Rize řeší absence
Fotbalisté Sparty zabojují o postup do Konferenční ligy. V odvetě závěrečného předkola budou na hřišti lotyšského klubu Riga FC hájit vedení 2:0 z úvodního zápasu. Letenští mohou mít starosti se složením obranných řad, kvůli zdravotním problémům zůstalo v Praze hned pět převážně defenzivních hráčů.
Když výprava Sparty dorazila do Lotyšska, u zavazadlových pásů se mohla potkat s hráči klubu s podobným názvem Spartans z Malty, které čeká poslední kvalifikační duel s dalším celkem z Rigy o den později.
Poslechněte si, co říká trenér Sparty Brian Priske před odvetným zápasem proti FC Riga
Na letišti tak bylo v jeden čas najednou mnohem víc profesionálních fotbalistů a řečeno s nadsázkou, někteří z nich by se teď mohli Pražanům hodit v jejich situaci.
Ale trenér Brian Priske má záložní plány, jak vysoký počet absencí vyřešit, a leccos už si nuceně vyzkoušel při minulém ligovém duelu s Duklou, kde se zranili hned tři hráči.
Třeba pro záložníka Patrika Vydru to může znamenat, že si nezahraje na pozici záložníka, ale středního obránce, a bude na takovou změnu připravený.
„Uvidíme, jaká bude sestava. Připravuji se na obě pozice a můžeme brát hodně inspirace z domácího zápasu, abychom byli připravení,“ ujišťuje Vydra.
Ukázat se v Evropě
Zvládnutí odvety, ať už bude sestava jakákoli, je pro Spartu zásadní, a nejde jen o základní bonus necelých 80 milionů korun za účast v základní skupině.
„Je to velmi důležité, musíme se dostat do hlavní fáze. Evropské poháry jsou pro klub důležité. I finančně je to podstatné, i když v Konferenční lize není tolik peněz jako v Lize mistrů nebo rok předtím v Evropské lize. Pořád je to ale skvělá soutěž. Hráči mají dobrou příležitost se ukázat. Možná ne na té největší evropské scéně, ale pořád velké. Postavili jsme kádr pro to, abychom hráli hodně zápasů a uděláme vše pro to, abychom poslední krok zvládli,“ říká trenér Brian Priske.
A jistě to platí také pro Patrika Vydru, který svou hodnotu takto mohl zvyšovat loni, když byl na hostování v Mladé Boleslavi a právě přes předkola zažil postup do hlavní fáze Konferenční ligy.
„Je to obrovská motivace se tam dostat znovu, i když se Spartou míříme výš, než do Konferenční ligy. Evropa je pro Spartu strašně důležitá a věřím, že uspějeme,“ přeje si Patrik Vydra, fotbalista Sparty, kterou čeká od 18.45 odveta závěrečného předkola Konferenční ligy, na stadionu Skonto v Rize. Radiožurnál Sport odvysílá celé utkání v přímém přenosu.