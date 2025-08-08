Policie ve Španělsku zatkla čtyři fanoušky Sevilly. Čelí podezření, že zaútočili na tréninkové centrum klubu

Španělská policie zatkla čtyři muže podezřelé z účasti na květnovém útoku na tréninkové centrum fotbalistů Sevilly. Skupina rozezlených fanoušků vtrhla do areálu pro prohře s Celtou Vigo a hráči týmu museli kvůli obavám o bezpečnost zůstat přes noc v komplexu. O zadržení prvních podezřelých informoval list Marca. Vyšetřování incidentu stále pokračuje.

Fotbalový stadion FC Sevilla

Hooligans, z nichž si mnozí zakrývali obličeje, rozbili 10. května po příjezdu autobusu s hráči kovovou bránu u vjezdu na tréninkové hřiště a svým řáděním způsobili škody uvnitř areálu.

Vedení klubu, který se v uplynulé sezoně jen těsně zachránil v nejvyšší soutěži, to označil za organizovaný vandalismus a chování skupiny fanoušků odsoudil.

