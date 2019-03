Můžeme Sevillu potrápit ještě více než před šesti lety Liberec, věří Coufal před zápasem se Sevillou

Když začnou fanoušci na zaplněném stadionu Rámona Sáncheze-Pizjuana zpívat před zápasem hymnu Sevilly, asi každý příznivec fotbalu cítí sílu tohohle okamžiku a má zážitek plný emocí. A platí to často i pro hráče a trenéry soupeře.

„To byl hukot no, byl to mazec. Naprostá fantazie, myslím, že je to obrovská dávka energie, kterou tady hráči domácího mužstva dostávají,“ obdivovali loni v létě úvodní chorál David Houska s Václavem Jílkem z olomouckého týmu při utkání předkola Evropské ligy.

Tomáš Vaclík je blízko k premiérovému zisku Zlatého míče ČR. Podzimní část ankety s přehledem ovládl Číst článek

Zápas nakonec skončil pro Sigmu vysokou porážkou. Slavia má zkušenější kádr, který má za sebou o hodně víc zápasů v pohárech.

„S fotbalem už jsme Evropu procestovali křížem krážem, ale ve Španělsku jsme ještě nebyli, takže je to pro mě takový první kontakt se španělským fotbalem a moc se na to těším,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který si s hráči nejprve vyslechne hymnu Sevilly, a pak bude bojovat proti domácím fotbalistům o co nejlepší výsledek.

Třeba podobný, který v roce 2013 uhrál na stejném místě Liberec – Slovan tehdy remizoval 1:1. A jako střídající hráč u toho byl současný obránce Slavie Vladimír Coufal, který teď doufá i v úspěch pražského týmu.

„Jsou tady reprezentanti, řada kvalitních hráčů, kteří hráli v dobrých ligách a mají mezinárodní zkušenosti, takže doufám, že je můžeme potrápit ještě více než tehdy s Libercem,“ věří Coufal.

Úvodní zápas osmifinále Evropské ligy začne pro fotbalisty Slavie ve Španělsku ve čtvrtek v 18.55, na Radiožurnálu ho uslyšíte v přímém přenosu a iROZHLAS.cz vám utkání přinese v online reportáži.

Střípky z dnešní cesty do Sevilly objektivem našeho fotografa Martina Malého. #slavia #sevilla #fotomaly pic.twitter.com/OiPasENENI — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 5 March 2019