Jsou to bojovníci od přírody, říká trenér Beránek o hráčích z Kazachstánu. Plzeň čeká i umělý trávník

Michal Bílek a Miroslav Beránek dřív působili ve fotbalové Plzni. Bílek ještě v minulé sezoně jako kouč, Beránek jako hráč v 80. letech minulého století. Společného toho mají ale víc. Oba ve své trenérské kariéře působili v Kazachstánu – u národního týmu a následně i v Astaně. Jako první si štaci v převážně asijské zemi vyzkoušel Beránek, který s týmem z tamní metropole vyhrál i domácí pohár. Astana 10:01 4. října 2023

Česko a Kazachstán mají v poslední době hodně fotbalových věcí společných. Třeba Plzeň do Kazachstánu vycestovala už podruhé za dva měsíce k utkání Evropské konferenční ligy. A v Astaně, kde bude Viktoria ve čtvrtek hrát, ještě celkem nedávno trénovali dva Češi.

„Já jsem se tam dostal v lednu 2011. Určitě mi pomohlo můj kamarád Honza Říčka, který měl vazby v CSKA Moskva, tam se to propojilo a dali mi nabídku. Nejdříve to bylo na jeden rok, pak jsem to prodloužil, pak přišla Astana na tři roky. Bylo toho hodně a byla to velká zkušenost,“ vzpomíná Miroslav Beránek, jak se z Kladna dostal nejprve do reprezentace Kazachstánu a k tomu následně přibral i angažmá v Astaně.

Tu měl možnost sledovat i na společném soustředění na začátku roku 2012 v Turecku, kde se oba týmy potkaly. Během pár tréninků, které Baránek sledoval, tak poznal, v čem nesmí sledovat později vyhozeného ukrajinského kouče Olega Protasova.

„Měl s sebou řeckého kondičního trenéra a viděl jsem, že kondiční trenér má enormní množství prostoru. Po sedmi kolech byl Protasov venku.“

Bojovníci a kočovníci

Protasova pak Beránek nahradil a v Astaně působil až do léta 2013. Reprezentaci Kazachstánu vedl do konce toho roku. O fotbale, životě a celé zemi toho Beránek ví hodně.

„Jih je daleko víc kazašský, na severu bylo víc ruské národnosti. Jsou to bojovníci od přírody, s koňmi, to jsou takoví kočovníci.“

I v současném kádru Astany je víc než polovina Kazachů, kteří pravidelně nastupují za národní tým. To, co řekl Beránek, by mělo platit i v utkání Evropské Konfereční ligy mezi Astanou a Plzní a potvrzuje to i asistent trenéra Viktorie Jan Trousil.

„Jsou tam velice pohybliví hráči, agresivní, takže jsme se na to tři dny připravovali a měli jsme tréninky na umělé trávě.“

Umělá tráva je další překážka, kterou budou muset Západočeši v Astaně zdolat. Jestli se jim to podaří, uslyšíte ve čtvrtek od 16.30 na stanici Radiožurnálu Sport.