Proč hledat negativa, když je to zkušenost, říká střelec jediné plzeňské branky do sítě Barcelony Sýkora

Na uvítanou v Lize mistrů přivítalo Viktoriány skoro 77 tisíc fanoušků Barcelony pískotem, domácí příznivci už pak ale většinou jen tleskali - výkonu katalánského týmu, a současná Plzeň poznala svět velkého fotbalu.

„Potom losu zavládlo nadšení, protože jsme rádi, že se dostali do takové skupiny. Zahrát si tady, nebo proti Bayernu a Interu Milán, to je pro kluky super zkušenost a těžko budu něco hráčům vyčítat,“ říkal trenér Michal Bílek, který už dopředu věděl, že plzeňské fotbalisty můžou čekat těžké chvíle, se kterými se ale musí vyrovnat.

„Jenom teďka, je to taková motivace, abysme se dostali na vyšší úroveň a dokázali jsme jim víc konkurovat. Věřím, že v dalším zápase ty zkušenosti využijeme,“ myslí si Adam Vlkanova, který zažil premiéru ve skupině Ligy mistrů, stejně jako většina dalších plzeňských fotbalistů – třeba střelec jediného plzeňského gólu na Camp Nou Jan Sýkora.

Ten i přes vysokou porážku hledal hlavně pozitiva ve výkonu Viktorie.

„Proč hledat negativa, když je to pro nás zkušenost a ponaučení. Většina z nás hrála takový zápas poprvé, takže to mám spíš v hlavě tak, že co si toho můžeme vzít a jak se můžeme zlepšit dál,“ je si jistý Sýkora, že výsledek z Barcelony týmu neublíží. „Ne, určitě ne. Já myslím, že naopak.“ dodal.

Nabitý program

A hodně podobně podobný názor má i plzeňský trenér Michal Bílek. „To vůbec nechceme dopustit, aby s týmem tahle porážka zamávala. Když jsme sem jeli, tak jsme věděli, že to bude nesmírně těžké utkání, udělat dobrý výsledek a věděli jsme, že mohou přijít situace, které pro nás budou nepříjemné a nějaké góly dostaneme.“

Zkušený kouč pak nevidí důvod, proč by fotbalisté Viktorie měli podlehnout nějaké skepsi.

„S tímhle tím budu s hráčema mluvit, že žádná taková porážka ve skupině Ligy mistrů nás nemůže položit. Tenhle tým je momentálně silný, ale narazili jsme na soupeře, který byl lepší než my, to se nedá nic dělat.“

Další zápasy plzeňského týmu teď navíc půjdou v hodně rychlém sledu – v sobotu domácí nejvyšší soutěž v Olomouci, a už v úterý znovu Liga mistrů, kdy přijede na západ Čech Inter Milán.