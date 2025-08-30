Fotbalisté Plzně zahájí Evropskou ligu na půdě Ferencvárose, FC Porto zavítá na západ Čech v lednu

Fotbalisté Plzně vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy 25. září zápasem v Budapešti proti Ferencvárosi, přes který přešli na jaře v úvodu vyřazovací fáze v minulé sezoně. Papírově nejtěžší duel na stadionu v Římě proti tamnímu AS je čeká ve 3. kole, atraktivní domácí utkání s FC Porto odehrají 22. ledna. O týden později se v závěrečném 8. kole představí v Basileji. UEFA v sobotu o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě.

Sparta s Olomoucí budou hrát v nižší Konferenční lize a ze čtyř českých zástupců vstoupí do hlavní fáze pohárů jako poslední, a to až 2. října. Letenské se Sigmou čeká na podzim šest zápasů.

Pražané si doma hned v prvním kole zopakují loňský souboj se Shamrockem Rovers z kvalifikace Ligy mistrů. Sigma se na úvod představí v nejatraktivnějším a papírově nejtěžším zápase na stadionu Fiorentiny.

Těžký venkovní duel s Legií Varšava sehraje Sparta v polské metropoli ve 4. kole 27. listopadu. Podzimní boje zakončí doma na Letné 18. prosince proti Aberdeenu, Hanáci ve stejný den uzavřou ligovou fázi proti Lechu Poznaň.

Evropské poháry se druhým rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové fáze vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále.

Evropská liga:

Program Plzně:

1. kolo - 25. září: 21:00 Ferencváros Budapešť - Plzeň,

2. kolo - 2. října: 18:45 Plzeň - Malmö,

3. kolo - 23. října: 21:00 AS Řím - Plzeň,

4. kolo - 6. listopadu: 21:00 Plzeň - Fenerbahce Istanbul,

5. kolo - 27. listopadu: 18:45 Plzeň - Freiburg,

6. kolo - 11. prosince: 21:00 Panathinaikos Atény - Plzeň,

7. kolo - 22. ledna: 18:45 Plzeň - FC Porto,

8. kolo - 29. ledna: 21:00 Basilej - Plzeň.

 

Konferenční liga:

Program Sparty:

1. kolo - 2. října: 21:00 Sparta Praha - Shamrock Rovers,

2. kolo - 23. října: 18:45 Rijeka - Sparta Praha,

3. kolo - 6. listopadu: 18:45 Sparta Praha - Raków Čenstochová,

4. kolo - 27. listopadu: 21:00 Legia Varšava - Sparta Praha,

5. kolo - 11. prosince: 18:45 Universitatea Craiova - Sparta Praha,

6. kolo - 18. prosince: 21:00 Sparta Praha - Aberdeen.

 

Program Olomouce:

1. kolo - 2. října: 21:00 Fiorentina - Olomouc,

2. kolo - 23. října: 21:00 Olomouc - Raków Čenstochová,

3. kolo - 6. listopadu: 18:45 Noah - Olomouc,

4. kolo - 27. listopadu: 18:45 Olomouc - Celje,

5. kolo - 11. prosince: 21:00 Lincoln - Olomouc,

6. kolo - 18. prosince: 21:00 Olomouc - Lech Poznaň.

