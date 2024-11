Cítil jsem zarputilost, chválil hráče Plzně trenér Koubek. Královehradecké těšila podpora fanoušků

15. kolo první fotbalové ligy přineslo zaváhání dvou týmů bojujících o přední příčky. Sparta doma remizovala 1:1 s Teplicemi a Ostrava prohrála v Jablonci 1:3. Toho dokázali využít fotbalisté Plzně, kteří zvítězili 1:0 v Hradci Králové a před svými velkými rivaly získali v tabulce z druhého místa šestibodový odstup Hradec Králové 13:39 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně vyhráli v Hradci Králové | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Plzně využili zaváhání svých nejbližších soupeřů v prvoligové tabulce. Po těsné výhře v Hradci Králové zvýšili svůj odstup na druhém místě od dvojice Baník Ostrava – Sparta Praha na rozdíl šesti bodů.

„Nějak jsme po očku zachytili výsledky, které nám hrály do karet a říkali si, že tu šanci musíme využít. Cítil jsem v mužstvu velikou zarputilost, byla tady vůle,“ pochvaloval si touhu po vítězství trenér Plzně Miroslav Koubek.

A podobným způsobem mu přizvukoval i kapitán Lukáš Kalvach. „Motivace vyhrát tady byla velká. O výsledcích jsme samozřejmě věděli a věděli jsme, o co hrajeme. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme trochu náskok,“ těšilo Kalvacha.

Plzeňské vítězství ale přišlo až v závěru utkání, když už to vypadalo, že Západočeši dopadnou v Hradci třeba jako Slavia, která si odvezla pouze bod. V 83. minutě ale přesně hlavičkoval Sampson Dweh.

Trenér Koubek to ocenil o to víc, protože ho teď i kvůli Evropské lize čeká náročný program. „Sedm zápasů, 21 dní, to je prostě masakr pro ty hráče. Někdo se asi zbláznil, ale musíme se s tím vyrovnat,“ povzdechl si trenér Plzně.

Fotbalisté Hradce se zase musí vyrovnat s tím, že skončila jejich série pěti utkání, ve kterých bodovali. Brankáře Adama Zadražila to mrzelo především kvůli fanouškům.

„Chodí na nás lidi v takovém nekřesťanském počasí. Je zima jak na Sibiři. Musíme nabídnout víc. A když nedáme gól, nemůžeme chtít vyhrát,“ ví moc dobře Zadražil.

A to je také největší problém Východočechů v podzimní části sezony. Během 15 kol vsítili pouze 12 gólů. O to víc si Zadražil považuje diváků v hledišti, kterých přišlo i v sedm hodin večer šest tisíc.

„Klobouk dolů před nimi. Sám nevím, jestli bych v takovém počasí na fotbal šel. Proto jim patří velké dík, že sem přijdou a bundách a kulichách tam sedí a 90 minut fandí,“ dodal gólman Hradce Králové.

Oklepat se hradečtí mohou do příští neděle, kdy nastoupí v Mladé Boleslavi.

