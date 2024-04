Historický milník, všichni se těšíme, zní z kabiny Plzně před čtvrtfinálovým zápasem proti Fiorentině

Fotbalisté Plzně poprvé v klubové historii zažijí, jaké to je hrát mezi nejlepší osmičkou evropského poháru. Ve Štruncových sadech přivítají na úvod čtvrtfinále Evropské konferenční ligy Fiorentinu. Kapitán Lukáš Hejda je v Plzni už skoro 12 let a zažil řadu velkých zápasů i v prestižnějších evropských soutěžích – duel s Fiorentinou se jim ale vyrovná. Plzeň 9:30 11. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek (vlevo) a kapitán týmu Lukáš Hejda | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: Profimedia

„Je to pro nás historický milník, všichni se na to těšíme. Cítím to nejen z kluků v klubu, ale i ve městě. Lidé mě zastavují, přejí štěstí. Tady v Plzni to žije, klademe na to velký důraz a moc se na to těšíme,“ užívá si chvilky před čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Fiorentině plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který je v západočeském klubu už skoro 12 let.

Velký zápas vyhlíží také dvaasedmdesátiletý kouč Viktorie Miroslav Koubek. „Krásná práce, zajímavá práce připravovat mužstvo na takového věhlasného soupeře. Je to v mé kariéře pravděpodobně největší utkání. Mám jen pocity radosti, natěšenosti, nikoliv strachu. A tak chci, aby přemýšlel i tým.“

Plzeňský trenér Miroslav Koubek řeší před utkáním proti desátému týmu italské nejvyšší soutěže hlavně to, koho postaví na pozice krajních beků.

Na soupisce nemá Milan Havla s Cheickem Souarém, vykartovaný je Jan Kopic a dlouhodobě zraněný Jan Sýkora. Start Kolumbijce Jhona Mosquery je nejistý, říká Koubek.

„Úplně bych nechtěl otevírat karty, ale není žádné tajemství, že personální problémy máme. Je konec sezony, má je každé mužstvo na konci sezony. Představoval bych si kompletnější kádr, ale mé celoživotní heslo je, že pokud je nás jedenáct, tak jsme kompletní.“

Silný soupeř

Plzeň by si na Fiorentinu, loňského finalistu, mohla věřit, ať už bude hrát kdokoliv. Po úřadujícím šampionovi West Hamu se v aktuálním ročníku totiž stala teprve druhým týmem, kterému se podařilo vyhrát skupinu Evropské ligy bez ztráty bodu – navíc a se skóre 9:1.

V osmifinále pak, pokud nepočítáme nakonec vítězný penaltový rozstřel v Ženevě proti Servett, také nedostala gól. Taková bilance může Viktorii pomoct, dodává její kapitán Lukáš Hejda.

„Cítíme, že v Evropě hrajeme trochu jinak, daří se na nám, tak na to jen navázat. Letos nám Evropa sedí, a když jsme takhle daleko, tak by byla škoda to nevyužít a myslím, že do toho každý jedinec dá maximu, tak uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítá Hejda.

