Takovou radost v kabině jsem snad ještě nezažil, jásal plzeňský kapitán Vydra po postupu přes Servette

Fotbalisté Plzně zažili v kvalifikaci Ligy mistrů drama se vším všudy. Po domácí porážce 0:1 rychle prohrávali i v odvetě na stadionu Servette Ženeva, jenže předvedli velký obrat. Postupový gól na konečných 3:1 dal v závěru z penalty Rafiu Durosinmi. A Viktoria mohla slavit. Ženeva (Švýcarsko) 8:20 31. července 2025

První dílčí úkol v kvalifikaci Ligy mistrů si můžou fotbalisté Plzně odškrtnout. Přes Servette Ženeva postoupili do 3. předkola, kde na čekají Rangers z Glasgow.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali fotbalisté a trenér Plzně po postupu přes Servette Ženeva

„Ta radost v kabině po utkání byla neskutečná a ještě jsem jí tady snad ani nezažil,“ spokojeně vyprávěl plzeňský kapitán a jeden ze střelců úspěšného večera v Ženevě Matěj Vydra.

Velkých zápasů už zažil víc, na rozdíl třeba od obránce Karla Spáčila, který ještě dva roky zpátky hrál druhou ligu a na stadionu Servette teď pomohl gólem k postupu v kvalifikaci Ligy mistrů.

„Jsem rád, že to teď mohu prožívat, protože pro takové okamžiky ten fotbal děláte. Když vidíte kolem tu radost, ty lidi, jak to dokáže strhnout a emoce, to je na fotbale krásné,“ popisoval Vydra.

Viktoria už má díky postupu jistou přinejmenším Evropskou ligu.

„Hlavně jsem rád, že se nám evropská nit nepřerušila a pokračujeme v naší éře a držíme se tam. Určitě neděláme ostudu a přispíváme k českému koeficientu a věřím, že ještě přispějeme,“ těší trenéra.

A trenér Miroslav Koubek by se nezlobil, kdyby se o to fotbalisté Plzně pokoušeli v Lize mistrů.

Nabitý program

Na cestě do prestižní soutěže teď stojí v předposlední části kvalifikace skotští Rangers, úvodní zápas se má v Glasgow hrát podle plzeňských informací příští týden v úterý. A před tím ještě sobotní liga v Mladé Boleslavi.

„Já nevím, jestli máme vůbec vybalovat tašky. A jak ten Glasgow nastudujeme? Na to vůbec není čas,“ nelíbí se kouči Koubkovi extrémně nahuštěný program s minimem času na regeneraci pro hráče.

Vedení fotbalové Plzně tak začalo zjišťovat možnosti přeložení sobotního zápasu.