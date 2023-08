Tyhle zápasy nelze podceňovat, tuší Chorý před utkáním s maltským soupeřem. Cílem je rychlý gól

Maltská Gzíra je druhým ze tří soupeřů, kteří stojí fotbalistům Plzně v cestě do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Poprvé se oba týmy utkají ve čtvrtek od 19 hodin ve Štruncových sadech. Cílem Viktorie bude vytvořit si pro odvetu na Maltě lepší výchozí pozici než v předchozím dvojzápase s kosovskou Dritou, kdy první duel skončil na západě Čech bez branek. Plzeň 8:10 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý | Zdroj: Profimedia

Trenér Viktorie Miroslav Koubek si přeje, aby Plzeň zvládla úvodní duel s Gzírou na soupeřův trávník jela s příjemným náskokem. A lepší výsledek než minule s Dritou by si přál také útočník Tomáš Chorý.

„Tyhle zápasy nelze podceňovat. Sice to nejsou tak známí soupeři, ale pořád mají kvalitu, jsou tam šikovní hráči. Bude to zase o nás, jak k tomu přistoupíme a zachováme se v daných situacích. Věřím, že jsme se z předchozích zápasů ponaučili a jsme připravení podat výkon, aby se všechno podařilo,“ pronesl Chorý na adresu soupeře.

Právě na Chorém a jeho parťácích v ofenzivě bude hodně záležet, jak si Viktoria poradí s hlubokým blokem maltského celku plného Brazilců.

„Ten recept na úspěch budou centry z hloubky pole, průnikové přihrávky. Budeme chtít otáčet hru a dostávat se co nejrychleji do jejich vápna, abychom jim zatopili. Samozřejmě bude důležité, aby se hra co nejméně kouskovala, abychom je zavařili a dali co nejrychleji gól. Čím dřív ho dáme, tím líp pro nás,“ doplnil zkušený útočník.

Na věku nezáleží

Právě Tomáš Chorý patřil v minulém kole k nejstarším hráčům Viktorie na trávníku, když trenér Miroslav Koubek šetřil proti Baníku některé opory. Byla z toho výhra 3:1, jak ale ze slov samotného kouče Viktorie vyplývá, vítězná sestava se zřejmě proti Gzíře změní.

„Skutečně a moji kolegové nezohledňujeme věk, ale zohledňujeme aktuální potřebu. Kádr je dobrý a vybereme ty hráče, o kterých si myslíme, že tam v danou chvíli patří. Rozhoduje výkon a ne věk, není to tak, že by hráli jen mladí. Nějak to namícháme úspěšně a sestava se před zápase fakt neříká.“

Jaká bude základní jedenáctka, kterou trenér Koubek pošle do zápasu proti Gzíře a jak se Viktorii bude proti maltskému soupeři dařit, poslouchejte od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.