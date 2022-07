Plzeň se potřebuje dostat do pohárové Evropy, burcuje před soubojem v Helsinkách trenér Bílek

Na stadion jednatřicetinásobného finského šampióna se vejde bezmála 11 tisíc lidí, i přes relativně nižší kapacitu ale domácí fanoušci umí na tribunách rozpoutat bouřlivou atmosféru.

HJK je pro Plzeň poměrně nevyzpytatelný soupeř, s přípravou na něj Viktorii pomáhal i záložník Petr Mareš z lotyšského klubu RFS Riga, který s Helsinkami vypadl v 1. předkole Ligy mistrů.

„Hrají takový ten nepříjemný styl na tři stopery vzadu. Osobně to moc rád nemám, ale tak to prostě je. Připravovali jsme se hodně intenzivně a myslím, že víme jak na ně,“ říká Radiožurnálu záložník Jan Kopic, jeden z nejzkušenějších fotbalistů Plzně.

Kádr HJK tvoří z velké části domácí hráči včetně bývalých finských reprezentantů Perparima Hetemaje s Jukkou Raitalou. Ke stěžejním oporám patří také brazilský křídelník Murilo, který gólem z přímého kopu v odvetě 2. předkola Ligy mistrů v Rize přispěl Helsinkám k postupu.

„Nejen, že rozehrává standartky, ale při samotné hře je velmi nebezpečný. jeho levá noha je vynikající. Musíme být u něj včas a nesmíme ho nechat centrovat, protože ty centry jsou opravdu kvalitní a má obrovskou kvalitu. Musíme si na něj dávat pozor,“ upozorňuje trenér Západočechů Michal Bílek.

Cesta k pohárům

Pro Plzeň je dvojzápas s Helsinkami mimořádně důležitý. Hlavní fázi evropských pohárů totiž nehrála už tři roky, a pokud by přes finského soupeře přešla, zajistila by si účast minimálně v základní skupině Evropské konferenční ligy.

„Jednoznačně to bereme tak, že Plzeň se potřebuje dostat do pohárové Evropy a všichni hráči si to uvědomují. Uděláme maximum proto, aby se to povedlo. Připravení jsme dobře, i v minulém ročníku v lize ukázal tým svoji kvalitu. Věřím, že v těch výkonech budeme pokračovat a pokud ano, tak i do evropských pohárů bychom se měli dostat,“ věří kouč Viktorie Michal Bílek.

Zápas Plzně v Helsinkách začíná ve středu v 18 hodin a server iROZHLAS.cz zprostředkuje podrobnou online reportáž. Na stanici Radiožurnál Sport je možné naladit přímý přenos.