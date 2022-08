Věřím, že zopakujeme poctivý výkon, přeje si trenér Plzně Bílek před domácí odvetou s Karabachem

Spolehlivými výkony pomáhá i v úvodu nové sezony fotbalistům Plzně kapitán Lukáš Hejda. Zkušený stoper ale minulý týden v Baku viděl žlutou kartu, která mu vystavila stop pro úterní důležitý zápas, ve kterém může Viktoria v domácí odvetě postoupit přes ázerbájdžánský Karabach do základní skupiny Ligy mistrů. Plzeň 11:12 23. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Michal Bílek | Foto: LEE SMITH | Zdroj: Reuters

Zahrají si fotbalisté Plzně na podzim Ligu mistrů a nebo pouze Evropskou ligu? Odpověď budeme znát už v úterý pozdě večer po odvetě play-off mezi Viktorií a celkem Karabachu.

„Samozřejmě mě mrzí, že nebudu na hřišti, ale snad to kluci zvládnou, věřím jim. Za podpory našich fanoušků, bude určitě vyprodáno, bude skvělá kulisa, tak do toho dáme všechno a společně oslavíme postup,“ mrzí kapitána Lukáše Hejdu, že Viktorii nepomůže na hřišti v odvetě play-off Ligy mistrů s Karabachem.

Zkušeného stopera bude muset zastoupit zejména dvojice Václav Jemelka - Luděk Pernica.

„Těžké to bude, i kdyby Lukyn hrál, ale nebude. Je to náš kapitán, bude to o malinko těžší, ale my máme další hráče, kterým věříme a věříme hlavně, že to zvládneme,“ řekl Radiožurnálu Luděk Pernica.

Ten v Baku nastoupil ve středu tříčlenné obrany mezi Hejdou a Jemelkou. Trenér Michal Bílek před zápasem nechtěl prozradit, jaké rozestavení zvolí pro duel s Karabachem.

„Máme dvě varianty, jak budeme hrát, a jedna z nich je na tři obránce,“ přemýšlí o taktice Bílek.

Užitečná posila

Trenérovi Viktorie přišel vhod příchod reprezentanta Václava Jemelky z Olomouce, už v prvním utkání s ázerbájdžánským soupeřem se prezentoval spolehlivým výkonem.

A místo v základní sestavě bude mít velmi pravděpodobně i tentokrát. „Je pravda, že Venca první zápas na postu levého obránce zvládl velmi dobře a je velká pravděpodobnost, že nastoupí na tomhle postu.“

Právě výkon obrany, oslabené o Lukáše Hejdu, bude zřejmě klíčovým faktorem v boji o Ligu mistrů.

„Jejich kvalita v ofenzivě je velká, všichni hráči jsou dobře vybaveni technicky. Nesmíme jim dát prostor a musíme se snažit držet je co nejdál od naší brány a po zisku balonu být hodně přesní a chodit nahoru,“ je si trenér Viktorie vědom, jakým způsobem v předchozí fázi soutěže Karabach vyučil po domácí remíze Ferencvároš a nechce napodobit maďarský celek.

„Věřím, že zopakujeme poctivý výkon, který jsme odehráli u nich, a dáme do toho o něco málo více kvality. Pak to může vyjít,“ věří plzeňský trenér Michal Bílek. Duel Viktorie s Karabachem začne ve 21 hodin.