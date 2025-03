Máme čest setkat se s vysokou kvalitou, uznává sílu Lazia trenér Plzně Koubek. Přeje si dobrý zápas

Poslední český zástupce v pohárové Evropě Viktoria Plzeň se pokusí vyřadit italský velkoklub Lazio Řím.

„Když to zvládneme a povede se nám to, tak je možné, že to bude můj životní zápas,“ usmívá se před duelem s Římany záložník Viktorie Lukáš Červ. Lazio ovládlo ligovou fázi Evropské ligy, v Serii A mu patří pátá příčka a naposledy zvítězilo na půdě milánského AC.

„Souhlasím, že jsou teď dobří. My jsme nečerpali jen z posledního zápasu proti AC Milán, ale i z minulých, takže balík informací asi máme. Máme tu čest se setkat s vysokou kvalitou, kterou nebude jednoduché skolit,“ říká plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Silnější sestava

Před rokem Plzeň dokráčela do čtvrtfinále Konferenční ligy, kde vypadla s italskou Fiorentinou. Teď se do stejné fáze může dostat v kvalitnější soutěži.

„S Fiorentinou jsme byli hodně oslabení, měli jsme tu na lavici kluky z béčka. Teď máme jinou situaci, za ten rok jsme udělali nějaký pokrok a situace kádrová na předních pozicích je taková, že si možná můžeme více dovolit,“ myslí si Miroslav Koubek, že letos má Viktoria větší sílu než před rokem.

A nechce být konkrétní, jaký výsledek by mu večer udělal radost.

„Chtěl bych, aby to byl z naší strany dobrý zápas. Výsledek přichází s dobrou hrou, ale někdy to taky není pravda. Budu spokojený, když mužstvo podá výkon, který bude mít parametry jako ze zápasů s Anderlechtem, Ferencvárosem a Realem Sociedad,“ přeje si Koubek.

Souboj Viktoria – Lazio začne ve 21 hodin. Přímý přenos odvysílají stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport.